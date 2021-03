IG Metall kündigt Warnstreiks an

Düsseldorf. In der Eisen- und Stahlindustrie stehen wegen festgefahrener Verhandlungen im wichtigen nordwestdeutschen Tarifbereich Warnstreiks an. Die IG Metall in Nordrhein-Westfalen kündigte am Dienstag erste Streiks in Salzgitter und Hagen an. Wie die Gewerkschaft mitteilte, sollen am Mittwoch morgen Beschäftigte der Deutschen Edelstahlwerke (DEW) in Hagen die Arbeit niederlegen. Außerdem ist eine »Kundgebung im Autokinoformat« bei Salzgitter Flachstahl in Niedersachsen geplant. (AFP/jW)