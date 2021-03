Vorreiter spielen

imago images/photothek Komfortabel auf grünem Sitzmöbel: Bundeswirtschafts- und Energieminister Peter Altmaier (Berlin, 16.3.2021)

Es ist ein PR-Event mit viel Begleitprogramm: der 7. Berlin Energy Transition Dialogue (BETD). Die am Dienstag begonnene zweitägige Tagung unter dem Motto »Towards climate neutrality« (Richtung Klimaneutralität) bringe »die wichtigsten Player der globalen Energiewende zusammen«, heißt es in der Pressemitteilung der Veranstalter. Nicht nur das: Die sogenannte transatlantische Partnerschaft erhalte damit einen »neuen Schwung«. Unter anderem traten der Klimasonderbeauftragte der neuen US-Administration, John Kerry, und die US-Energieministerin Jennifer Granholm mit vorgefertigten Redeskripten auf.

Viel Reklame der politisch Verantwortlichen für den drohenden Klimakollaps – etwa von Bundeswirtschafts- und Energieminister Peter Altmaier (CDU): »Energiewende und Klimaschutz stehen, wenn wir sie intelligent angehen, in keinem Widerspruch zu Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit unserer Volkswirtschaften«, wird er in der Mitteilung zitiert. Glaubenssätze, die ökonomistisch bleiben, denn die klimapolitischen Maßnahmen der BRD-Regierung seien »Motor für Innovation und nachhaltiges Wachstum«. Und weiter behauptete der Ressortchef: Die immer größer werdende Allianz von Ländern, die sich zur Klimaneutralität bis 2050 bekennen, steigere Möglichkeiten, »diese Generationenaufgabe gemeinsam in enger internationaler Kooperation zu bewältigen«.

Der BETD findet seit 2015 auf Einladung des Bundeskabinetts statt und wird gemeinsam mit dem Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE), dem Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) und der Deutschen Energieagentur (­Dena) veranstaltet. Insgesamt werden zum BETD über 2.700 Gäste aus fast hundert Ländern erwartet.

Nach BEE-Präsidentin Simone Peter seien die regenerativen Technologien soweit ausgereift, dass sie die Energieversorgung weltweit gewährleisten könnten. »Durch massive Kostensenkungen«, so Peter, »sind sie mittlerweile vielfach günstiger als konventionelle Energieträger und deshalb der Schlüssel für ein zukunftsfähiges, sauberes und sicheres Energiesystem.«

Andere sind da weniger optimistisch. Es sei verlogen, wenn Deutschland sich auf internationalem Parkett als Klimaschutznation präsentiere, so Lorenz Gösta Beutin, klima- und energiepolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion von Die Linke, am Dienstag gegenüber jW: »Denn hierzulande hängen wir mit dem Ausbau regenerativer Energien seit Jahren hinterher.« Europaweit liege Deutschland nur im Mittelfeld. Momentan schaffe es Kabinettsmitglied Altmaier nicht einmal, »die selbst gesteckten Ziele bei Windkraft und Photovoltaik in den eigenen Reihen durchzusetzen, geschweige denn, ein ambitionierteres Klimaziel auf EU-Ebene auch nur annähernd zu erfüllen«, kritisiert Beutin.

Zur Eile mahnt gleichfalls der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND). Die Folgen der Erderhitzung seien bereits spürbar, mittlerweile würden Jahr für Jahr neue dramatische Wetterrekorde aufgestellt, sagte dessen Expertin für Energiepolitik, Juliane Dickel, am Dienstag auf jW-Nachfrage. Hiesige Regierungsvertreter sollten weniger »Scheindebatten« führen, sondern »ihre Aktivitäten in Sachen Klima- und Umweltschutz drastisch erhöhen», betonte sie. »Deutschland hat national viel zu tun.« Und Moritz Schröder-Therre, Pressesprecher der Umwelt- und Menschenrechtsorganisation »Urgewald«, forderte im jW-Gespräch die Bundesregierung auf, »den verschleppten deutschen Kohleausstieg bis 2030 zu vollziehen«. Des weiteren müsse sie aufhören, Konzerngeschäfte der fossilen Energiewirtschaft durch die Staatsbank KfW und Hermesbürgschaften abzusichern.

Das Fazit des Linken-Politikers Beutin fällt eindeutig aus: Daheim klimapolitisch versagen und vor einem multinationalen Auditorium den Klimaweltmeister mimen, »dieses falsche Spiel muss ein Ende haben«.