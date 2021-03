Maskendeals: Spahn für Namensliste zuständig

Berlin. Der Umgang mit den Namen der Abgeordneten, die an Geschäften mit Schutzausrüstung gegen Coronainfektionen beteiligt waren, liegt aus Sicht des Bundestags allein in der Verantwortung des von Jens Spahn (CDU) geleiteten Gesundheitsministeriums. Das sei diesem mitgeteilt worden, sagte ein Sprecher des Bundestags am Dienstag. Spahn hatte vergangene Woche angekündigt, die Namen aller Abgeordneten öffentlich machen zu wollen. Auf eine erste Anfrage an die Bundestagsverwaltung erhielt er im wesentlichen die gleiche Antwort wie jetzt. Weil das Ministerium nachfragte, ob es Bedenken dagegen gebe, dass es auf die betroffenen Abgeordneten zugehe, bekräftigte der Bundestag nun seine Antwort. (dpa/jW)