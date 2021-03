Steuern: Amazon und Google sollen zahlen

Brüssel. Eine stärkere Besteuerung von Digitalriesen wie Amazon oder Google rückt aus Sicht von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) näher. Es bestehe Einigkeit, die »Jahrhundertreform« des internationalen Unternehmenssteuerrechts bis zum Sommer festzuzurren, sagte er am Dienstag nach Gesprächen mit seinen EU-Kollegen. Die Chancen seien »sehr, sehr groß, dass wir Bewegung in die Sache bekommen«. Parallel arbeitet die EU-Kommission bereits an einer eigenen »europäischen« Lösung. Es geht um Vorschläge für eine Mindestbesteuerung und für eine Digitalsteuer auf Einkünfte großer multinationaler Technikkonzerne. Da global jahrelang keine Einigung möglich war, wollen mehrere Mitgliedstaaten diese Besteuerung nun innerhalb der EU anpacken. Zuletzt hatte sich die Organisation aber darauf verständigt, einer internationalen Lösung noch bis Mitte 2021 Zeit zu geben. (dpa/jW)