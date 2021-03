Michael Kappeler/dpa Hatte sich am Wahlsonntag weitgehend weggeduckt: NRW-Ministerpräsident und CDU-Chef Armin Laschet (15.3.2021, Berlin)

Seit Januar sackt die CDU in Umfragen ab. Unmittelbare Ursache ist offenkundig Unzufriedenheit, dass in der Pandemiebekämpfung elementare Anforderungen an bürgerliches Regierungshandeln nicht erfüllt werden. Unberechenbarkeit, leere Versprechungen und Behördenchaos mag das Kapital nicht, für Arbeitende und deren Familien kann Versagen von Teilen des Staatsapparates rasch zur Katastrophe werden. Hinzu kommen Wirtschaftskrise und drastische Verunsicherung durch die technische Umwälzung, die insbesondere die Autoindustrie trifft. Hinter allem steht die Sorge: Wer bezahlt für die Mehrfachkrise? Eine Klassenfrage.

Wie dies alles die Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz beeinflusst hat, ist im einzelnen nicht nachweisbar. Es bildet aber den Hintergrund für die Wiederwahl der beiden Regierungschefs und für das Debakel der CDU: einerseits Hoffnung auf etwas Verlässlichkeit, andererseits Resignation. Jetzt steckt die CDU in einer Minikrise, die sich auswachsen kann. Das wäre eine Marginalie, falls Angela Merkel die Selbstdemontage beendet. Sie hinterlässt aber weiter politische Trümmerhaufen, meidet die Öffentlichkeit, es riecht nach Staatskrise. Armin Laschet wollte am Montag nicht einmal bestätigen, dass er sich mit ihr am Wahlabend getroffen hatte. Seine und Markus Söders Sprachregelung lautet, das »Management« der Pandemie müsse »besser werden«. Mehr Kritik hätte beide zum Gespött gemacht: Der Kurs der Kanzlerin war mehr oder weniger der ihre. Die in Springer-Blättern und von der Neuen Zürcher Zeitung ins Spiel gebrachte Idee, es gehe jetzt um die Ablösung Angela Merkels, steht nicht auf der Tagesordnung – noch nicht.

Ein Entscheidungskriterium für die Personalfrage wird sein, ob sich erhärtet, was Olaf Scholz aus den Wahlergebnissen schlussfolgerte: Es sei hierzulande wieder möglich, eine Bundesregierung ohne CDU zu bilden. Das traf in jedem Sinn des Wortes ins Schwarze und sorgte bei Laschet für einen milden Wutausbruch. Nach der Kanzlerkandidatur zündete Scholz gewissermaßen die zweite Stufe der SPD-Strategie. Noch läuft der Bundestrend auf eine Koalition von CDU/CSU und Grünen hinaus, das Ergebnis im Südwesten wirkt wie ferner Donner, ein »Weckruf«, wie Söder formulierte. Laschet meinte trocken, das sei jede Wahl. Es zeichnet sich nicht ab, wie Scholz und die SPD am 26. September im Bund auf mehr als 20 Prozent der Stimmen kommen wollen. Nur das führt zu einer Regierung mit Grünen und FDP. Die Tolerierung durch die Linkspartei ist sicher. Das Scholzsche Wahlziel, eine Regierung ohne Union zu bilden, ist auch das Mantra der neuen Linke-Parteiführung – »Rot-Rot-Grün« rückt in den Hintergrund.

Alle zusammen basteln an der Zuspitzung der Krisen, ohne »jähe Wendungen« in Betracht zu ziehen. Die Wähler – das besagt der Sonntag – beginnen zu ahnen, was auf sie zukommt.