Lenin zwischen Palmen

Langsam stellt sich auf der Krim ein angenehmes, mediterranes Frühlingswetter ein, die Sonne scheint auf die hohen Berge und das Schwarze Meer. Auf der Uferpromenade von Jalta tummeln sich Spaziergänger, Straßenmusiker und -verkäufer. Noch immer vorhandener Sowjetcharme macht die berühmte Stadt, die rund 80.000 Einwohner zählt, besonders. Während in der Ukraine nach dem Maidan-Umsturz von 2013/2014 nahezu sämtliche Denkmäler aus Sowjetzeiten entfernt wurden, zieht hier eine große Lenin-Statue die Blicke auf sich. Sie ist umgeben von Palmen.

Vor sieben Jahren, am 16. März 2014, sprachen sich in einem Volksentscheid laut Angaben der Wahlkommission der Regionalregierung der Autonomen Republik Krim 96,6 Prozent der Wähler für die Eingliederung der Halbinsel in die Russische Föderation aus. Dem Referendum waren die Maidan-Ereignisse in der Ukraine vorangegangen, ein westlich unterstützter Regime-Change, der sich gegen die Interessen Moskaus richtete. Die Eingliederung der Halbinsel, wo in der Stadt Sewastopol die Russische Schwarzmeerflotte stationiert ist, erfolgte daher zuallererst aus sicherheitspolitischen Erwägungen.

In den sieben Jahren seit dem Referendum hat sich auf der Halbinsel einiges verändert. Westliche Sanktionen führten und führen dazu, dass viele Firmen ihre Arbeit einstellen müssen. Das Bild der Innenstadt von Jalta ist daher nicht von Geschäftsfilialen großer Modeimperien geprägt. Neben der Lenin-Statue, wo vor 2014 eine McDonald’s-Filiale stand, werden heute russische Burger und unweit davon Schaschlik, Borschtsch und Pelmeni verkauft. Nach russischem Recht ist die Uferzone ein öffentliches Gut, und so wurden zahlreiche Gebäude, die zu nah am Wasser standen, darunter ein großer Supermarkt, entfernt. Nun wird der Platz zum Flanieren, Skateboardfahren und Tanzen genutzt.

Fragt man die Menschen nach der Entwicklung seit 2014 spricht die Mehrheit von einem Aufwärtstrend, von infrastrukturellen Verbesserungen in den Bereichen Verkehr und Straßenbau sowie Elektrizität. Im November 2015 hatte Kiew einen Lieferstopp für Strom auf die Krim erlassen. Zur Unterstützung sprengten krimtatarische und ukrainische Nationalisten Strommasten nahe der Grenze zur Ukraine.

Der Anteil auf der Krim produzierter Energie reichte nur für einige Stunden Strom am Tag. Die Beleuchtung der Straßen musste eingestellt werden, so dass die rund 2,6 Millionen Bewohnerinnen und Bewohner der Halbinsel buchstäblich im Dunkeln saßen. Die Behörden ließen mit Generatoren betriebene Lichtpilze aufstellen, um Plätze zu beleuchten und der Bevölkerung das Aufladen von Mobiltelefonen zu ermöglichen. Innerhalb weniger Wochen errichtete Russland eine »energetische Brücke«, die Republik Krim und die Stadt Sewastopol wurden mit dem russischen Energienetz verbunden.

Ebenso in Folge ukrainischer Aggressionen leidet insbesondere der Norden der Halbinsel unter immensem Wassermangel. Bereits 2014 hatte Kiew die Wasserversorgung über den Nord-Krim-Kanal, der rund 85 Prozent des Bedarfs lieferte, gestoppt. Das aus dem Dnjepr stammende Wasser wurde zum täglichen Verbrauch und zur Bewässerung von etwa 140.000 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche verwendet. Zwar versuchten die Behörden diesen Verlust durch die Nutzung unterirdischer Quellen, durch das Bohren neuer Brunnen und mit dem Aufbau von Wasserspeichern, die aus Flüssen der gebirgigen Krim gespeist werden, sowie mit dem teuren Bau von drei Wasserentnahmestellen zu lösen, doch sind diese Maßnahmen bei weitem nicht ausreichend. Der Rückgang der von Bewässerung abhängigen landwirtschaftlichen Produktion beträgt mehr als 90 Prozent. Auch viele Fischfarmen mussten schließen.

Die ukrainischen Behörden geben an, die Wasserversorgung lediglich für militärische, industrielle und landwirtschaftliche Einrichtungen zu blockieren, während die örtlichen Quellen für die Trinkwasserversorgung ausreichten. Doch aufgrund der schlechten Qualität des örtlichen Grundwassers ist diese in einigen Regionen gefährdet. Selbst in der zentral gelegenen Hauptstadt Simferopol herrscht Wasserknappheit, seit im vergangenen Herbst die Speicher über den sehr trockenen Sommer 2020 leergelaufen sind. Die Haushalte können seitdem lediglich in den Morgen- und Abendstunden mit fließendem Wasser versorgt werden. Zur Lösung des Problems wird unter anderem der Bau einer kostspieligen Meerwasserentsalzungsanlage in der Hafenstadt Sudak in Betracht gezogen.

In Jalta laufen derweil die Vorbereitungen für die Feierlichkeiten am 18. März. An jenem Tag 2014 erfolgte die Eingliederung. In der Republik Krim und in der Stadt Sewastopol ist das Datum ein arbeitsfreier Feiertag. Auch der Tourismus läuft langsam an. Trotz Coronapandemie rechnet die Großregion Jalta für den kommenden Sommer mit weit mehr als einer Million Touristen.