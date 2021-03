Nachschlag: Der Listige

Eve Goldschmiodt/dpa Der klügste Ermittler: Columbo (Peter Falk)

Großen Schachspielern sollte man nicht trauen – viel zu klug. Und stets zu allem bereit, wenn ein noch genialerer Gegner auftaucht. Denn eitel wie nur was sind große Schachspieler selbstverständlich auch. Alle miteinander? Natürlich nicht. Die Columbo-Folge »Schach dem Mörder« (1973) verführt einen freilich, derlei Unsinn zu denken. Hier soll der abgewrackte Schachweltmeister Clayton (Laurence Harvey) gegen seinen Erzrivalen antreten. Nach einem Wutanfall und der endgültigen Einsicht, dass er in einem fairen Match keine Chance haben würde, bringt er seinen Gegner lieber um die Ecke. Es steht ja auch einiges auf dem Spiel, vor allem sein Ruf – denn dass Clayton gerechterweise auf dem weltmeisterlichen Schachthron sitzt, kann man nicht behaupten. Glücklicherweise ist der große Columbo – der gute alte Peter Falk in seiner Paraderolle als listiger Ermittler – nicht nur ein ebenbürtiger Gegner Claytons, sondern schlauer als der fiese Mörder. Kein Wunder: Klüger als Columbo ist niemand. (msa)