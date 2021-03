imago/ZUMA Press

Gute Voraussetzungen

Zu jW vom 1.3.: »Macron setzt auf Atomkraft«

Erschreckend ist immer wieder, wie die qualitativ sehr unterschiedlichen, aber in beiden Fällen existentiell bedrohlichen Risiken der Verstromung des Urans und der übrigen fossilen Energieträger gegeneinander ausgespielt werden: Selbst auf einer Demo mit AKW-Gegnern in Tihange (Belgien) hörte ich die These, es sei kaum möglich, aus Kernkraft und Kohle gleichzeitig auszusteigen (…). Auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) versuchte populistisch, den belgischen Nachbarn rheinischen Kohlestrom anzupreisen! Umgekehrt schmuggeln etwa China und Frankreich die Atomkraft zuweilen schon wieder unter den »grünen« Strom – trotz Tschernobyl und Fukushima! Vom Endlagerproblem einmal zu schweigen. Dabei hätte Frankreich günstige Voraussetzungen für erneuerbare Energien: Meere im Norden, Westen und Südosten, die in Teilen für Offshorewindanlagen, auch für Meereswellenenergie nutzbar wären; Flüsse und Bäche für kleinere Laufwasseranlagen; Sonnenstunden, die vielerorts für Weinbau reichen – warum dann so wenig Photovoltaik und Solarthermie? (…)

Bernhard May, Solingen

Großer Fehler

Zu jW vom 9.3.: »Mythos Kronstadt«

Die Kronstädter Matrosen standen bei Leo Trotzki für »Wert, Tapferkeit und Ruhm des revolutionären Russlands«. Die Sorge des militärischen Strategen Trotzki wegen der strategischen Position von Kronstadt, seines eventuellen Falls und die Gefahr eines ausländischen Angriffs war zwar berechtigt, aber ebenso die Forderungen der anarchistischen Rebellen: »Alle Macht den Sowjets und nicht den Parteien« in Gegenposition zur Bürokratisierung und Zentralisierung der jungen Sowjetrepublik. Es wäre zu erwähnen, dass bereits Rosa Luxemburg dies kritisiert hatte. Die Aufständischen, koordiniert vom Anarchosyndikalisten Stepan Petritschenko, trugen ebenso berechtigt ihre 15 Forderungen vor. Es wäre im Beitrag von Elisa Nowak hilfreich und korrekter gewesen, diese wenigstens teilweise zu zitieren (also geheime Neuwahl der Sowjets, Rede-, Presse- und Versammlungsfreiheit für Anarchisten und Linkssozialisten, Einrichtung von Kulturkommissionen …), sowie den Historiker Paul Avrich. Es ist bekannt, dass in jeder Revolution (besser Aufstand) auch konterrevolutionäre und kleinbürgerliche Elemente mitmischen. Nowak hat meines Erachtens die Rolle der Sozialrevolutionäre übertrieben. Für mich war der anarchistische Aufstand nicht konterrevolutionär. Kronstadt war ein großer Fehler, wenn nicht ein Verbrechen der Bolschewiki. Der Anarchokommunist Erich Mühsam, für den Bolschewismus als Formel für die revolutionäre Räteidee und Lenin als »die sichtbarste Kraft der russischen Revolution« galt, prangerte das »furchtbare Verbrechen gegen die ihre Räterechte verteidigenden Kronstädter Matrosen und Arbeiter« an: »Es sei daran erinnert, dass … der offene Bürgerkrieg in Russland noch in vollem Gange war. Wir wussten, dass die roten Garden, als deren Organisator wir Trotzki liebten, gegen die weißen Banden … im Kampfe standen, und ahnten nichts von der Zersetzung innerhalb der proletarisch-revolutionären Kräfte, die mit der Aufhebung der reinen Rätemacht durch die Diktatur der bolschewistischen Partei schon begonnen hatte.«

Leonhard Schäfer, Florenz/Italien

Längst angekommen

Zu jW vom 11.3. »›Symbolisch für den Umgang mit DDR-Biographien‹«

Katja Müller ist nur zuzustimmen: Die Stadt Halle hat sich – mit ihrer Ignoranz gegenüber dem DDR-Kosmonauten Sigmund Jähn – in die westliche Tradition eingereiht. Hier im Westen ist jeder drittklassige Segelflieger (oder Fußballspieler) berühmter als der Kosmonaut Jähn. Während Naturwissenschaftler, Literaten, Musiker und andere DDR-Promis im Westen nicht gekannt und im Osten seit 30 Jahren dem Vergessen übereignet werden sollen, wurde einer in Halle ganz groß: Hans-Dietrich Genscher, dessen Name das frühere »Herder-Gymnasium« in Halle seit Dezember 2016 schmückt. Damit ist Halle bereits im Westen angekommen: Johann Gottfried Herder, idealistischer Humanist, musste dem NSDAP-Mitglied Genscher weichen, das durch seine Beziehungen zu den USA über viele Jahre hinweg diese Mitgliedschaft in den Archivbunkern des Berliner Document Centers verschwinden lassen konnte. Willkommen im »wirklichen« Deutschland, Halle!

Prof. Klaus Weber, Neuried bei München

Ganz normal

Zu jW vom 6./7.3.: »Selbstbereicherer des ­Tages: Bundestagsabgeordnete«

Nikolas Löbels Verhalten ist wirklich nicht außergewöhnlich. Der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete kauft zum Beispiel Immobilien und saniert diese. (…) Mieter wurden entmietet und mussten woanders hinziehen. Dann wurde an andere Personen vermietet, natürlich zu einem wesentlich höheren Preis. Wohnungen werden über Airbnb vermittelt. So funktioniert Gentrifizierung. (…) Einem Mieter wurde gekündigt, aber eine andere Wohnung geboten. Dabei handelte es sich um eine Ausweichwohnung der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GBG, die nicht an Außenstehende vergeben, gar von diesen weitervermietet werden darf. (…) Außerdem gab es in der CDU Mannheim Probleme, weil Löbel als Kreisvorsitzender die Zahlungen für von ihm angemietete Geschäftsräume im Verbandshaus (…) intransparent gehandhabt hat. In diesem Zusammenhang hatten Vorstandskollegen ihre Ämter niedergelegt und haben sich zum Teil anderen Parteien angeschlossen. Dazu wäre zu erwähnen, dass diese Vorstandsmitglieder auch im Gemeinderat der Stadt Mannheim sitzen, was dann Auswirkungen auf die Sitzverteilung der CDU in diesem Gremium hat.

Andreas Ullrich, Mannheim (Onlinekommentar)

Sieg für Kuba

Zu jW vom 10.3.: »Sieg für ­Solidaritätskampagne«

Wann kommt ein ähnlicher Beschluss zur Solidarität mit Kuba von SPD, Grünen, Die Linke und FDP, wenn man das schweizerische Bündnis in die deutsche Farbenlehre übertragen würde? Damit verbindet sich dann auch die Frage: Wie sinnvoll ist eine Koalition »Rot-Rot-Grün«? (…)

Achim Lippmann, Shenzhen/China