Roswithas Großtante ist gestorben. Als einziger Abkömmling, pardon, als einzige Abkömmlingin … also, als Abgekommene …Quatsch. Als Großnichte und Alleinerbin der kinderlosen Dramaturgin ist Roswitha nun um 51,34 Euro Restrente und 2.156 Bücher reicher. Sie hätte »ausschlagen« können, wie es heißt, wenn man auf ein Erbe verzichtet. Aber »51,34 Euro haben oder nicht haben« war ihr Kommentar, und damit ist sie reingerasselt. Denn wer ein Erbe annimmt, darf auch die Beerdigung und die Wohnungsauflösung bezahlen, inklusive Transport des Nachlasses. Tja, draufgezahlt. Aber dafür bildungsnah.

»Bitt’ schön, gnä’ Frau!« Udo hat ihr beim Umzug geholfen. Er setzt den letzten Karton ab, den Roswitha aufgeregt durchwühlt. »Hört mal!« Sie blättert in den braunen Seiten einer staubigen Jugendstilausgabe von »Chamissos Werken«. »Aus dem Kapitel ›Lieder und lyrisch-epische Gedichte‹, das ›Riesen-Spielzeug‹: ›Burg Niedeck ist im Elsaß der Sage wohl bekannt, die Höhe, wo vor Zeiten die Burg der Riesen stand.‹ Die Burgruine Nideck, 13. Jahrhundert. Maxi, waren wir da nicht mal? In Oberhaslach?« In der Tat. Und auf allen Speisekarten stand:

Choucroute – ­Elsässer Sauerkraut

Zwei kleingehackte Zwiebeln in vier bis fünf EL Schmalz glasig dünsten. 750 g Sauerkraut mit einer Gabel oder der Hand zerrupfen und auf die Zwiebeln legen. Einige Wacholderbeeren zerdrücken und mit einem Lorbeerblatt sowie 2 EL Honig zum Kraut geben. Bei milder Hitze abgedeckt schmoren lassen. Ab und zu nachschauen, ob das Kraut auch nicht ansetzt. Drei säuerliche Äpfel schälen, in Spalten schneiden und entkernen. Nach ca. 20 Minuten die Äpfel mit einem achtel Liter Weißwein und etwas Salz dazugeben. 250 g Schinkenspeck in vier Scheiben drauflegen und das Ganze noch mal 30 Minuten schmoren lassen. Mit Pfeffer und evtl. noch etwas Honig abschmecken. Hierzu werden traditionell Würste und Kasslerbraten gereicht. Für eine Frühjahrskur empfehlen sich die Fleischbeigaben weniger. Choucroute sättigt auch auf Kartoffelpüree. Dazu Vin d’Alsace, z. B. Riesling oder Gewürztraminer.

Seit dem Mittelalter ist das deftige Gericht aus der elsässischen Bauernküche nicht mehr wegzudenken. Um die Würde jener Bauern geht es übrigens in dem von Roswitha zitierten Gedicht. Chamisso, eigentlich Louis Charles Adélaïde de Chamissot de Boncourt (1781 bis 1838), erzählt darin die Geschichte einer Bewohnerin der Burg Nideck, ein Fräulein aus dem Geschlecht der Riesen. Bei einem Spaziergang im Tal entdeckt es die aus ihrer Sicht winzigen Bauern und schleppt sie als Spielzeuge samt ihrer Arbeitsgeräte in einem Tuch auf die Burg. Von ihrem Riesen-Vater wird das Kind dafür mächtig ausgeschimpft. Er weist es an, die kostbaren Bauern umgehend auf ihre Felder zurückzutragen: »Sollst gleich und ohne Murren erfüllen mein Gebot: Denn wäre nicht der Bauer, so hättest du kein Brod.«

Die Haltung hat gefruchtet. Heute bekommt Frankreich vom Stamm der Riesen in Brüssel jährlich knapp zehn Milliarden Euro EU-Agrarsubventionen und liegt damit noch vor Spanien und Deutschland. Da sage einer, Literatur hätte weder Macht noch Einfluss.