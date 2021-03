Kambodschas Killing Fields

imago/ZUMA Press Stilles Gebet: Eine Kambodschanerin in der Gedenkstätte Choeung Ek vor der Stupa mit aufgebahrten Schädeln

Es ist ein Abstecher, für den man starke Nerven braucht. Die Tour nach Choeung Ek ist der Ausflug an eine Stätte des Grauens. Kaum ein anderer Ort in Kambodscha ist so sehr zum Synonym für das verbrecherische Treiben der Diktatur der Roten Khmer geworden, die vom April 1975 bis in die ersten Wochen des Jahres 1979 das Land in Südostasien mit ihrer Schreckensherrschaft überzog. Mindestens 1,8 Millionen, nach Schätzungen einiger Experten sogar mehr als ein Viertel der damals acht Millionen Einwohner kamen ums Leben. Die Massengräber in Choeung Ek und anderen Orten landesweit klagen stumm den seinerzeit erfolgten Massenmord an der eigenen Bevölkerung an. In den knapp vier Jahren, die »Bruder Nummer 1« Pol Pot und seine Clique regierten, reichte eine Winzigkeit aus, um als Feind eingestuft zu werden, was tödlich sein konnte.

Rund eine Stunde Fahrt sind es vom Zentrum der Hauptstadtmetropole Phnom Penh mit ihren noch immer an die französische Kolonialzeit erinnernden Cafés und Restaurants an der Uferpromenade bis zu jenem Ort. Damals lag Choeung Ek ein ganzes Stück vor den Toren der Stadt. Die Opfer, in aller Regel Häftlinge des Foltergefängnisses S-21 (heute Toul-Sleng-Museum) wurden irgendwo im Niemandsland jenseits der ohnehin leeren Großstadt abgeladen – das schon damals turbulente, von Leben erfüllte Phnom Penh war kurz nach dem Einmarsch der schwarzgekleideten Truppen der Roten Khmer im April 1975 wie alle anderen urbanen Zentren des Landes evakuiert worden. Die Stadtbevölkerung galt den neuen Machthabern pauschal als minderwertig, korrumpiert und sollte nur über Zwangsarbeit am Aufbau der künftigen Gesellschaft mitwirken dürfen.

Nicht zu vergessen

Inzwischen ist die boomende Stadt bis unmittelbar an die Gedenkstätte herangewachsen. Eine neue Siedlung ist entstanden. Schmucke Häuschen in direkter Nachbarschaft zu einem Areal, das von Leiden und Tod so vieler Menschen erzählt. Die Vergangenheit ist jedoch nicht zu tilgen, mag das Gelände mit seinem gepflegten Ambiente heute noch mehr als vor ein oder zwei Jahrzehnten als authentischer, aber nicht mehr auf den ersten Blick erkennbarer Ort der Erinnerung an seine blutige Geschichte hergerichtet sein. 129 Massengräber auf einer Fläche von 2,4 Hektar waren es. »Was Sie heute hier sehen, ist nichts im Vergleich zu dem, was die sahen, die zuerst hier eintrafen. Der Verwesungsgestank war unerträglich«, erinnert der Sprecher des Audioguides an die Szene, die sich den Befreiern einst bot.

Opfer und Täter zugleich

Der Mann, der den Besuchenden Orientierung gibt, gehört zu den Überlebenden der Schreckensjahre. Auch er ist gezeichnet von den Verlusten, die nahezu jeder Kambodschaner seiner Generation in seinem engsten Umfeld zu beklagen hat. Seine neunköpfige Familie, ist zu erfahren, wurde damals in die sogenannte Ostzone deportiert und getrennt, er selbst kam in ein Jugendarbeitslager. »Zwei Brüder und drei der vier Schwestern sind nicht zurückgekehrt. Bis heute wissen wir nicht, ob wir sie wiedersehen.«

Choeung Ek, einst Friedhof der chinesischen Minderheit, wurde zu dem berüchtigsten Ort in Kambodscha, an dem »Feinde« der Machthaber eilig in Massengräbern verscharrt wurden. »Besser versehentlich einen Unschuldigen töten, als versehentlich einen Feind zu übersehen«, war eine Maxime Pol Pots, der die gesamte Mordmaschinerie folgte. Überlaute Musik wurde gespielt, um die Schreie zu übertönen. Und ein Lagerraum war allein den ganzen Tötungswerkzeugen vorbehalten. »Kugeln waren zu teuer«, erfahren Besucher an dieser Stelle, »deswegen wurde alles genommen, was billig war«. Also Äxte, Messer, Hämmer, Macheten. Überall wurde mit »Verrätern an der Revolution« mit solchen Mitteln kurzer Prozess gemacht, nicht selten Kinder gezwungen, die eigenen Eltern zu exekutieren.

Die Indoktrination des Feinddenkens schon bei den Jüngsten in den zahlreichen Zwangsarbeitslagern gehörte ebenso dazu wie die individuelle Schuld, mit der viele nach der Befreiung weiterleben mussten, die Opfer und Täter zugleich waren. Wie viele damals ihr eigenes Überleben in einer zugespitzten Zwangslage mit dem Tod eines anderen Menschen erkauften, wird in der Gesamtzahl nie vollends zu erfassen sein. Und das ist der vielleicht gravierendste Grund für das nationale Trauma, auch das weitgehende kollektive Schweigen und Herumwinden, das Misstrauen gegenüber neuen Nachbarn.

imago images/imagebroker Der als »Killing Tree« vermerkte Baum in der Gedenkstätte, an dem Armbänder an die dort getöteten Kinder gemahnen

Manche waren bereit, über ihre Mitschuld zu reden. So erzählt über den Audioguide beispielsweise Him Huy, damals ein junger Wachmann, wie die Gefangenen, die von S-21 zur Hinrichtung überstellt wurden, gefesselt und mit verbundenen Augen auf Lastwagen ankamen. »Das Entladen der Trucks im Schein der Fackeln dauerte 30 Minuten«, die »Lieferungen« kamen zumeist nachts. Him Huy, als 17jähriger von den Roten Khmer rekrutiert, hatte die Aufgabe, auf den Listen die Namen der Neuankömmlinge mit denen zu vergleichen, die als Abgänge bei S-21 verzeichnet waren, – um sicherzustellen, dass niemand fehlte.

Der Rundgang ist auch ein Eintauchen in die Terminologie der damaligen Zeit. So war »Menschen des 17. April«, also das Datum des »siegreichen Einmarsches« in Phnom Penh und damit endgültigem Sturz des verhassten, US-hörigen Vorgängerregimes von General Lon Nol, die pauschale Bezeichnung für alle Städter, die kollektiv unter dem Verdacht standen, mit den alten Machthabern im Bunde zu stehen oder korrumpiert zu sein. Binnen nur zwei Tagen waren damals in der Hauptstadt alle Schulen, Geschäfte, Krankenhäuser und sonstigen Einrichtungen geschlossen, nach drei Tagen in allen urbanen Zentren. »Das Jahr null begann«, und es sollte drei Jahre, acht Monate und 20 Tage dauern, bis die Kambodschaner aus diesem ganz realen Alptraum aufwachten. Zumindest jene, die irgendwie überlebt hatten.

Ausgestellte Grausamkeit

Gedenkstätten wie Choeung Ek helfen, an das Unfassbare zu erinnern. 1980, gut ein Jahr nach der Befreiung, wurden 86 der 129 Massengräber geöffnet, die Knochen von 9.000 Opfern für die folgenden Untersuchungen einzeln gereinigt. Regengüsse spülen bis heute immer wieder Überreste aus dem Boden. Zunächst wurden die Skelette in einem temporären Holzbau gelagert, erst 1988 errichtete man die zentrale Stupa, die heute mit mehrgeschossigen Vitrinen im Innern das zentrale Element der Anlage bildet. Am Rande des Areals, entlang des Pfades auf dem Damm, der Choeung Ek vor Überflutungen schützt, liegen die Standorte weiterer 40 Gräber, teils unter Wasser. Die Totenruhe der dort verscharrten Opfer ist bewusst noch nicht gestört worden. Weiter vorn steht noch ein hölzernes Gebäude, das 1978 errichtet worden war und für eine Nacht die Neuankömmlinge beherbergte. Die Transporte häuften sich in jenem letzten Jahr der Roten-Khmer-Herrschaft so extrem, dass man mit den Hinrichtungen kaum mehr hinterherkam.

Einer, der mit seiner NGO »Documentation Centre of Cambodia« eine federführende Rolle beim Aufspüren von Massengräbern landesweit hatte, ist Youk Chhang. Er kommt ebenfalls in Choeung Ek zu Wort, für den Audioguide hat er seine persönlichen Erinnerungen an den Einmarsch der schwarzen Truppen in die Hauptstadt an jenem 17. April 1975: »Ich war 13 oder 14, lebte in Phnom Penh, war gerade allein zu Hause und mit den Massen auf die Straße gelaufen. Ich hatte ein Fahrrad und ein Märchenbuch dabei und hatte Hunger.« Youk Chhang kam in das Dorf seiner Großmutter, »später trafen Mutter, Schwester, Vater und das Baby ein.« Nur relativ kurz dauerte das Wiedersehen der Familie, die dann getrennt wurde. Er selbst kam mit einem Truck in ein Jugendlager, wie alle anderen Exstädter zur Arbeit gezwungen: »Man musste da im Dschungel in den Bergen schon selbst seine Unterkunft bauen.«

»Isolation führt zu Egoismus«, ist eine seiner düsteren Wahrheiten aus jener Zeit, oder auch: »Hoffnungslosigkeit frisst von innen auf.« Wer diesen von seiner Mission getriebenen Mann wie der Autor persönlich kennt, der weiß, dass er dennoch nicht zerbrochen ist. Antrieb ist auch, die junge Generation, die Nachgeborenen, an dieses düstere Kapitel heranzuführen. Geschichtsunterricht, der nicht selten ersetzen muss, was Eltern und Großeltern selbst nicht erzählen. Aus Schmerz und Selbstschutz, aus Scham, aus allgemeiner Sprachlosigkeit über das Erlebte, vielleicht auch eigener Mitschuld. »Jeder hat seine individuelle Art, die Bruchstücke dieser Zeit zusammenzusetzen«, formulierte es Youk Chhang für den Audioguide in Choeung Ek. Verbunden mit dem Eingeständnis: »Innerlich bin ich noch immer gebrochen.«

Der Genozid an der eigenen Bevölkerung offenbart an Orten wie diesem noch ungeahnte Steigerungsmöglichkeiten des Grauens. Da ist das Massengrab, in dem sich einst 160 kopflose Leichen fanden: Soldaten, die aus der Ostzone zur Exekution hierher gebracht wurden, als die Diktatur 1978 im Grenzstreifen zu Vietnam nahezu einen kompletten Truppenaustausch vornahm. Einfache Kämpfer ebenso wie Bataillonskommandeure und Regionalverwaltungschefs waren in einer immer paranoideren Angst der Führungsclique vor dem östlichen Nachbarn und vermeintlichen Kollaborateuren kollektiv ins Visier geraten. Und auch der junge Wachmann Him Huy lud eine noch stärkere Schuld auf sich: »Vorher war ich nur Wache, doch nun musste ich selbst töten. Ich hatte keine Wahl, sonst hätte es auch mich getroffen.«

imago images/VWPics Geschichte vermitteln: Im früheren Foltergefängnis S-21 befindet sich heute das Tuol-Sleng-Museum

Es gibt im Audioguide eine Sequenz, wie Kaing Guk Eav alias Duch vor dem Rote-Khmer-Sondertribunal seine Schuld eingesteht: Der damalige Leiter des Foltergefängnisses S-21, der dessen Insassen nach Choeung Ek schickte, war der einzige der Angeklagten, der Reue zeigte. Und es fehlt auch nicht der Verweis darauf, wie sehr die internationale Öffentlichkeit lange ihre Augen vor den Verbrechen verschloss, ja, eine ganze Reihe von Ländern bis hin zur früheren Kolonialmacht Frankreich, den USA, Großbritannien, der BRD und Australien den Roten Khmer weiter ihren Sitz als legitime Vertreter Kambodschas bei den Vereinten Nationen gewährten, nachdem das Land Anfang 1979 von den Vietnamesen befreit worden war und die einstigen Machthaber sich zum Guerillakampf in die Dschungelgebiete zurückgezogen hatten.

Pol Pot selbst fiel bei seinen Gefährten 1997 in Ungnade, wurde unter Hausarrest gestellt und später hingerichtet. Immerhin im Alter von 73 Jahren: »Manche seiner Opfer haben nicht einmal ihren zweiten Geburtstag erreicht«, wie in Choeung Ek erinnert wird. Kurz nach diesem Satz aus den Kopfhörern steht der Besucher dort, wo 100 Frauen und Kinder nachts in einem Grab verscharrt wurden, nebenan jener Baum, der als »Killing Tree« vermerkt ist. An ihn wurden damals die Körper von Babys geschlagen: Den Befreiern bot sich bei ihrem Eintreffen ein Bild des Grauens – mit jeder Menge Blut und Gehirnresten am Baumstamm und auf dem Boden.

32 Jahre ist es her, seit die Regierung mit der Stupa eine Art durchsichtigen Schrein errichten ließ, der auf 17 Ebenen die Überreste der 9.000 hier geborgenen Mordopfer birgt. Die Schädel liegen nach Altersgruppen wissenschaftlich sortiert auf den zehn unteren Ebenen, darüber die kleineren Knochen. Jedes Jahr am 20. Mai gibt es eine traditionelle Erinnerungszeremonie mit buddhistischen Mönchen. Der frühere »Tag der Wut« und spätere »Tag der Erinnerung« geht auf jenen Tag zurück, an dem Pol Pot die Auflösung der familiären Bindungen verkündet hatte.

Nur ein Ort von vielen

Bis heute steht Choeung Ek als größtes der sogenannten Killing Fields stellvertretend für alle anderen. Im Lauf der Jahre sind landesweit 300 solcher Mordstätten entdeckt worden, manche mag noch immer vergessen irgendwo im Dschungel liegen. Seit einer Weile wird der Rundgang entlang der authentischen Spuren durch ein kleines Museum ergänzt. Gerade für jüngere Kambodschaner und ausländische Besucher ist das wichtig, um das Geschehen einordnen zu können. Dort finden sich unter anderem die Kurzporträts der zehn Spitzenvertreter der damaligen Gewaltherrschaft – neben Pol Pot der Chefideologe und »Bruder Nummer 2« Nuon Chea und Exstaatschef Khieu Samphan, die vor dem Sondertribunal ebenso verurteilt wurden wie der schon erwähnte Duch. Auch Ieng Sary darf nicht fehlen, der damalige Außenminister starb während des Prozesses, während seine Frau Ieng Thirith, einst Sozialministerium, wegen fortschreitender Demenz für nicht verhandlungsfähig erklärt wurde. Sicherheitschef Ta Mok, Spitzname »der Schlächter«, und Exverteidigungsminister Son Sen ergänzen den Reigen, zu dem auch noch Vorn Vet und Ke Pauk gehören. Letzterer war Regionalchef in der wichtigen Zentralzone, ab 1979 gemeinsam mit Pol Pot im Untergrund und erlag 2002 einer Krankheit, noch bevor er angeklagt werden konnte.

Vorn Vet war 1976 zum Vizeregierungschef und Wirtschaftsminister aufgestiegen, fiel aber 1977 in Ungnade und wurde nach der Haft in S-21 schließlich in Choeung Ek hingerichtet – eines jener Beispiele, dass selbst lange Verbundenheit in der von der Pol-Pot-Clique usurpierten (und früh von moderaten und gerade den vietnamesischen Genossen verbundenen Kräften »gereinigten«) kambodschanischen KP, höchste Ämter oder gar familiäre Bande zum engsten Führungskreis nicht vor Anschuldigungen und Verfolgung schützten. Auch das komplette Schuldeingeständnis Duchs mit der Entschuldigung an die Opfer ist im Museum nachlesbar, während auf anderen Wandtafeln Fotoaufnahmen beispielsweise die Öffnung der Massengräber und die genaue wissenschaftliche Untersuchung dieses Schreckensortes dokumentieren.