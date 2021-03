»Im Namen des Feminismus in der Sonne von Dubai räkeln«

Jürgen Bauer/Suhrkamp Verlag »Die große Reproduktion des Nichts durch Maskottchen des Konsums«: Ole Nymoen (l.) und Wolfgang M. Schmitt setzen sich auch mal in Szene

Wird man nach einem Jahr der Beschäftigung mit der modernen Internetkultur zynisch?

Nymoen: Sicherlich sind wir im vergangenen Jahr um einiges dümmer geworden. Es war eine grässliche Zeit. Wir sahen auf Youtube Menschen dabei zu, wie sie sich in Badewannen voller Nutella räkeln. Wir sahen Kinderinfluencer, die aus Wohnzimmer und Küche der Eltern eine McDonalds-Filiale machen. Wir sahen unzählige junge Frauen, die Schönheitsoperationen und Schlankheitswahn propagierten, die Sportpillen mit Namen wie »Booty pump« (deutsch: Popumpe) anpriesen und sich im Namen des Feminismus in der Sonne von Dubai räkelten. Sehr viele schlimme Dinge, die einen durchaus abstumpfen und zynisch werden lassen.

Tatsächlich ist diese Bilder- und Videowelt omnipräsent für Jugendliche und junge Erwachsene. Sie gestaltet sich im Alltag noch viel einnehmender als einst das Fernsehen.

Schmitt: Bei den Plattformen im Internet existieren Anreizmechanismen, die den User dazu anhalten, immer und immer wieder reinzuschauen. Gibt es ein Update? Gibt es einen neuen Status? Beispielsweise reicht es ja nicht, nur einmal am Tag auf Instagram zu sein, es passiert schließlich sekündlich etwas Neues. Man weiß mittlerweile, dass das Silicon Valley auf Psychologen zurückgreift, die dann gemeinsam mit den Informatikern Tools entwickeln, die das Suchtpotential fördern. Beispielsweise dieser farbige Kreis, der sich bei Instagram immer wieder bildet, sobald eine neue sogenannte Story zur Verfügung steht und zum Klicken anregt. Relativ aggressiv wird hier eine permanente Interaktivität gefordert, die dazu führt, dass man am liebsten 24 Stunden am Tag auf diesen Plattformen verbringen möchte, um ja nichts zu verpassen. Selbstverständlich generiert sich so noch mal eine größere Abhängigkeit, indem man selbst involviert ist, im Gegensatz zum klassischen Fernsehen, von dem man ja eher nebenbei beschallt und berieselt wird. Auch die Werbung ist heute maßgeschneiderter, erst durch das individuelle Klicken werde ich dann in den für mich ausgewählten Onlineshop umgeleitet.

Nymoen: Der Begriff »Nudging« ist in diesem Zusammenhang wichtig zu erwähnen, eine bedeutende Technik aus dem Feld der Verhaltensökonomie – deren Erforscher Richard Thaler erhielt 2017 den Wirtschaftsnobelpreis. »Nudging« heißt, dass die Menschen permanent in die »richtige« Richtung »gestupst« werden. Das ist nichts Repressives, man legt einem nur auf oberflächlich nette Art und Weise nahe, dies und jenes zu tun. Solche verhaltensökonomischen Ideen sind zwar im Silicon Valley sehr präsent, aber nicht nur die großen Konzerne haben diese Mechanismen verstanden, sondern auch die Influencer als Einzelpersonen. Beispielsweise wollen Menschen ja immer gehört werden, und dann sind die Influencer im Urlaub und fragen ihre Zuschauer: »Wo wart ihr zuletzt im Urlaub? Schreibt es in die Kommis!« Und dann freuen sich die Menschen natürlich, weil sie die Illusion bekommen, dass sich irgend jemand für ihren Stuss interessiert. In Wahrheit stellen die Influencer diese Frage nur, weil viele Kommentare den Algorithmus der jeweiligen Plattform füttern. Teilweise wird das gar nicht verschleiert, sondern offen gefordert: »Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann kommentiert und speichert unsere Beiträge, damit wir weiterhin oben bleiben.« Die Anhänger oder Fans, im Jargon »Follower« genannt, finden das toll.

Während die Bevölkerung einerseits sehr sensibel gegenüber den Konventionen traditioneller Propaganda ist, scheint sie sich dem ständigen »Nudging« problemlos aussetzen zu lassen, ihm sogar mit einer Art Galgenhumor zu begegnen. Die passive Aggressivierung der Gesellschaft ist ein totalitärer Trend, den auch Politiker nutzen, um jeglichen Machtwillen zu verschleiern.

Schmitt: »Nudging« und die absolute Gamifizierung der Gesellschaft werden nicht als Problem erkannt. Im Gegenteil werden diese Entwicklungen als Fortschritt propagiert, als etwas, das unser Zusammenleben besser macht: Nur ein paar Klicks, Likes und digitale Unterschriftensammlungen, schon verbessert sich angeblich die Situation der LGBT-Community. Alles wird zu einem Spiel erklärt, die Politik unsäglich verflacht. Man kann sogar soweit gehen und folgern, dass hier eine Entpolitisierung des Politischen stattfindet. Inhalte sind nur noch Content, und der ist verknüpft mit Marken und Werbeverträgen, und die sind wiederum nur Entertainment. Angefangen hat unsere Beschäftigung mit den Influencern übrigens im Herbst 2019. Damals hatten Unternehmer des »veganen und nachhaltigen« Kondomherstellers »Einhorn« die Idee, das Berliner Olympiastadion zu mieten. Sie wollten für 29,95 Euro Tickets verkaufen und dort 90.000 Leute über Petitionen abstimmen lassen, die dann in den Bundestag beziehungsweise erst einmal in den Petitionsausschuss kommen sollten. Mit dem Credo, dass man so einfach die Welt retten könne und die wichtigen Themen »Feminismus, Klimawandel, Demokratie« zu Gehör bringe. Uns ist damals aufgefallen, dass wahnsinnig viele Influencer an dieser Kampagne beteiligt waren. Auf Youtube und Twitter, vor allem aber auf Instagram haben diese Akteure massiv dafür geworben. Da wurde uns zum ersten Mal klar, wie wichtig offenbar diese Influencer nicht zuletzt für moderne Unternehmen und deren Kampagnen sind. Diese Leute haben Reichweiten von Hunderttausenden oder gar Millionen Menschen, und es gibt sie praktisch in jedem Land.

Wer sich willig für »positive Themen« einspannen lässt, ist bei den Mächtigen beliebt.

Schmitt: Das große Problem ist, dass die Politik gar nicht mehr erkennen will, dass das Nonsense-Inhalte sind. Die große Reproduktion des Nichts durch Maskottchen des Konsums. Es reicht, wenn sie sich ein bisschen Klimapolitik, ein bisschen Feminismus zwischen all den tausend Werbebotschaften mal auf die Fahne schreiben, um sie dann gleich als »wichtige Stimmen im Diskurs« wahrzunehmen. Und so beobachten wir, dass diese Influencer permanent in irgendwelchen Kultursendungen zu Gast sind. Politiker tun nichts lieber, als mit diesen Leuten in einen Livechat zu gehen, um sich mit ihnen über irgendein vermeintlich wichtiges politisches Thema zu unterhalten. Das ist sehr viel angenehmer, weil Journalisten mitunter kritische Fragen stellen. Das muss man von Influencern eher nicht erwarten.

Mit dem Youtube-Portal »Funk« produzieren die Öffentlich-Rechtlichen sogar ihre eigene Null-Inhalt-Plattform für die Generation Z. Auch in der deutschen Zeitungslandschaft werden solche Eigenschaften immer mehr vorgezogen. Hauptsache, junge Autoren sprechen tagebuchartig über sich selbst, ihre Identität und viele bunte Empowermentthemen. Pseudoaktivismus tut keinem weh.

Schmitt: Das ist genau der Content, den Linksliberale lieben. Eigentlich kann man eine permanente Selbstbespiegelung betreiben und sich aber zugleich noch vormachen, dass es hier eigentlich um ein ganz wichtiges politisches Anliegen geht. Und das spielen die Influencer perfekt. Sie haben jetzt diese Lücke für sich erkannt, sowohl, was Produkte angeht, als auch, was die Möglichkeit angeht, damit medial vorzukommen. Ich prophezeie mal, dass die Politik sich auch immer weiter in diese Richtung bewegen will, weil man dadurch die Intellektuellen ausstößt. Das ist eigentlich sehr lustig. Diese Leute quatschen die ganze Zeit von »Diversity«. In Wahrheit aber schaffen sie eine große Exklusion, sie exkludieren alle kritischen Geister.

Globalisiert entpolitisiert, eine glücklich konsumierende, gerechte Welt. Ganz im Gegensatz zu diesem Image stehen allerdings die strengen, puritanischen Moralkodexe zum Beispiel auf Youtube. Sie stammen aus den USA und sind durchaus sehr restriktiv. Sexuelles darf beispielsweise nicht gezeigt werden, eigentlich darf nicht einmal darüber gesprochen werden, außer zu therapeutischen Zwecken. Wann Sprache vulgär ist oder Bilder obszön sind, entscheidet ein unsichtbares Gremium ohne Widerspruchsmöglichkeit. Twitter hingegen duldet Pornographie, ist aber politisch empfindlicher. Richtspruch über Zensur und Werbung wird von den Konzernen im Oligopol ausgebracht.

Schmitt: Die Kurzvideoplattform Tik Tok hat beispielsweise ein sehr junges Publikum, da schraubt man aktuell stark am Algorithmus herum, damit nicht etwa Minderjährige pornographische Inhalte von sich selbst anfertigen und verbreiten. Das wiederum würde in fast allen Ländern zu großen Problemen für den Anbieter führen. Generell ist man sehr darauf bedacht, einen Moralkodex zu entwickeln, der kompatibel mit möglichst allen Regionen der Welt ist. Während wir in Europa ja kein Problem mit barbusigen Frauen in der Abendunterhaltung haben, wäre das anderswo nicht gerne gesehen. Gerade der islamische Raum ist für Instagram sehr wichtig, also passt man sich an die regressivsten Bestimmungen als kleinsten gemeinsamen Nenner an.

Nymoen: Es nimmt sehr absurde Züge an, wie auf Instagram über Sex gesprochen wird. Tatsächlich gibt es viele Videos, die Sex thematisieren, aber schon in der Beschreibung wird der Buchstabe »E« im Wort durch das Eurozeichen ersetzt. Man hat Angst, dass der Algorithmus den Beitrag sonst aufgrund eines Verstoßes gegen die »Gemeinschaftsstandards« abwertet. Auf Youtube geht das soweit, dass Frauen, wenn sie über ihr Dekolleté sprechen, am Anfang erklären, dass sie das Wort Brüste nicht aussprechen dürfen und statt dessen immer nur von »den beiden« sprechen.

Klingt nach Nachkriegszeit.

Nymoen: Einerseits ist es prüde wie in den 1950ern, andererseits besteht der Witz darin, dass hier gleichzeitig eine wahnsinnig pornographische Ästhetik präsentiert wird. Youtube will natürlich in Wahrheit, dass Frauen Videos produzieren, in denen sie ihre Brüste präsentieren, weil das ganz einfach Klicks bringt. Doch es darf nicht darüber gesprochen werden, es ist eine verrückte Heuchelei und Prüderie. Schon bei Adorno und Horkheimer heißt es, die Kulturindustrie sei pornographisch und prüde. Das klingt erst mal wie ein Widerspruch, an dem Fall Youtube sehen wir aber, dass dieses Urteil zu 100 Prozent zutrifft, und zwar mehr als je zuvor.

Absolute Pornographie und absolute Prüderie ist der US-amerikanische Kompromiss. Ist das die globalisierte Medienzukunft?

Schmitt: Auffällig ist, dass in islamisch geprägten Ländern ebenso diese Influencerphänomene auftreten. Sie bringen nicht nur eigene Personalien hervor, auch westliche Akteure fassen dort Fuß. Beispielsweise gibt es sehr viele deutsche Influencer, die mittlerweile nach Dubai gezogen sind und dort ihren Content in Kooperation mit dem Staat, Hotelketten und Fluglinien herstellen. Sie unterwerfen sich dem dortigen Reglement, wobei sich das Ergebnis aber gar nicht von dem unterscheidet, was man letztlich eh auf Instagram zu sehen bekommt. Eine gewisse Form der Nacktheit wird nicht ausgestellt, weil sie Instagram nicht recht ist, weil sie dem Staat nicht recht ist. Wir erleben eine Aufteilung der digitalen Welt auf der einen Seite in Hardcorepornographie mit entsprechenden Plattformen, und dann kommt erst einmal lange nichts, da ist eine sehr große Mauer drumherum. Auf der anderen Seite gibt es diese züchtig pornographisierten Körper, die nicht wirklich eine Erotik versprühen, nicht explizit sind, aber doch eigentlich die ganze Zeit einem Pornobild entsprechen.

Dabei sind Achtsamkeit und Selbstliebe das Gebot der Stunde. Körpermeißeln und Gaffen ist doch 90er.

Schmitt: Von politischen Influencern erleben wir eine scheinbare Gegenströmung, insofern man ja eine »Body positivity«- und »Sex positivity«-Diskussion immer wieder anleiert. Das ist der neue Diskurs, und er besteht beispielsweise darin, dass vor allem Frauen über ihre Selbstbefriedigung Auskunft geben. Welche Sexspielzeuge werden verwendet, welches Produkt stimuliert den perfekten Orgasmus – so wird die weibliche Sexualität angeblich neu gefasst.

Nymoen: Hier herrscht ein radikal individualisiertes Menschenbild vor. Oft hört man den Satz: »Die wichtigste Beziehung im Leben ist die Beziehung zu euch selbst.« Ob diese Leute mit ihrem riesigen Ego überhaupt noch zu Liebe fähig sind, ist fragwürdig. Alles soll instant und angenehm sein, auf die Idee, dass ein gewisses Maß an Aufopferung für den anderen auch erfüllend sein kann, kommen die nicht.

Schmitt: Immer verbunden mit dem passenden Produkt, immer die neuesten Marktlücken erschließend. Politisch wird das nach außen hin als wahnsinnig progressiv dargestellt, eigentlich geht es aber nur darum zu sagen: »Früher gab es den Beate-Uhse-Shop, heute ist die Produktpalette noch größer und die Bestellung bequemer.« Wenn zwei Menschen kostenlos miteinander schlafen, ist das weniger lukrativ. Kodifiziert wird Onanie mit teuren Toys neuerdings unter dem Begriff »Me-time«.

Nymoen: Ein großer Rasiererhersteller fuhr kürzlich eine Werbekampagne, indem sich Influencerinnen zum Thema Intimrasur äußerten. Das sei doch so ein tabuisiertes Thema, und die Rasiererfirma habe sich zum Auftrag gemacht, dieses Tabu endlich zu brechen. In Wirklichkeit tauchen diese Fragen seit Jahrzehnten in Jugendzeitschriften usw. auf, Teenager reden über nichts anderes, Beiträge über die Bikinizone sind jeden Sommer ein ganz heißes Ding. Man nimmt einfach ein Thema auf und gibt vor, es würde mit großem Mut gegen irgendwelche verstaubten Sitten verstoßen.

Nebenbei inszeniert man sich aber auch gerne als perfektes Paar in trauter Zweisamkeit. Zwischen spießigem Ehebild und High-Tech-Masturbation gibt es scheinbar nichts. In eurem Buch taucht der Begriff »Instagram boyfriend« auf – ist das so etwas wie die männliche Spielerfrau zur Influencerin?

Schmitt: Das kann man schon vergleichen, auch wenn diese Partner oft schon vor der Influencerkarriere da sind und dann sozusagen in diesen Lifestyle mit reinschlittern. Sie werden dann zu Managern, Fotografen, Roadies und eben auch zum dekorativen Subjekt. Es gibt auch Paare, die gemeinsam erfolgreich werden, aber immer noch zwei individuelle Profile in den Netzwerken führen, um mehr Werbepartner abdecken zu können. Neu ist, dass die Frau als Unternehmerin so stark in Erscheinung tritt. Viele Influencerinnen haben sich mit diesen Auftritten in den sozialen Medien tatsächlich eine große Unabhängigkeit erarbeitet. Im Sinne eines progressiven Neoliberalismus ist das sicherlich ein Fortschrittsmodell, dass Frauen nicht mehr abhängig von Managern oder Produzenten sind.

Wie wichtig zur Selbstfinanzierung sind überhaupt die Videos oder Fotos an sich? Ist die Monetarisierung auf Plattformen wie Youtube überhaupt lukrativ?

Schmitt: Wenn man auf Youtube einen Kanal betreibt, kann man diese Videos mit Werbung ausstatten lassen. Diese Spots werden automatisiert ausgewählt und davor, dazwischen, danach geschaltet. Und das ist eine Möglichkeit, Geld zu verdienen, allerdings bringt das nicht allzuviel ein, sondern man braucht schon Millionen Klicks, um ordentlichen Gegenwert zu haben. Der Ertrag ist relativ gering. Weiterhin besteht die Möglichkeit, im Video »Product placements« zu setzen – von Firmen, mit denen man kooperiert. Selbiges ist auch auf Instagram möglich, wo dann der neueste Lippenstift oder Sneaker als Post oder Story präsentiert wird. Man muss sich das Prinzip wie einen Anzeigenmarkt vorstellen. Je mehr Reichweite, desto mehr kann ich für meinen Post verlangen. Hier reden wir wirklich von hohen Summen. Jemand, der Millionen Follower hat, kann ohne weiteres für einen Post 20.000 Euro verlangen. Für anderthalb Minuten Werbung in der »Story« oder ein Produkt-Auspack-Video geht es auch mal in sechsstellige Bereiche. Als dritte Möglichkeit gibt es dann eigene Produktlinien und Onlineshops, mit denen die Influencer Geld verdienen. Stefanie Giesinger (Model und Schauspielerin, jW) zum Beispiel hat eine eigene Kosmetiklinie bei der Drogeriekette DM.

Wie steht es um den großen Traum der Armen, aus nichts Geld zu machen? Wie groß ist die Chance, mit etwas Glück von heute auf morgen durch Youtube und Instagram reich werden?

Nymoen: Faktisch bei Null. Du brauchst erst 10.000 Abonnenten und eine gewisse Anzahl von Klicks auf deinen Videos sowie eine gewisse Zeit, in der andere deine Inhalte gesehen haben, damit eine Monetarisierung überhaupt möglich ist. Vielleicht hast du mit einem Video Glück, das wird millionenfach gesehen, aber wenn du gleichzeitig für deinen Kanal keine Abonnenten gewinnen kannst, hast du Pech gehabt. Dann kriegst du keinen einzigen Cent an Vergütung.

Schmitt: Es geht um Kontinuität. Influencer sind Leute, die mit einer ungeheuren Disziplin tagtäglich diese Inhalte generieren, um im Business zu bleiben. Es funktioniert auch nicht wie mit einem One-Hit-Wonder, von dessen Tantiemen ein Musiker eventuell ein Leben lang gut existieren kann. Wenn nicht mehr nachgelegt wird, fährt der Algorithmus automatisch runter, und die alten Videos generieren kaum noch Einnahmen.