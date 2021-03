Ermittlungen nach Einsatz in Wohnheim

Kassel. Nach einem Einsatz in einer Geflüchtetenunterkunft in Kassel am 8. November laufen gegen einen Rettungssanitäter sowie gegen zwei Polizeibeamte und einen Bewohner Ermittlungen. Der Sanitäter stehe im Verdacht, einen Geflüchteten einmal geschlagen zu haben, nachdem dieser ihn und seine Kollegin bespuckt haben soll. Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Kassel am Freitag. Gegen den Bewohner wird unter anderem wegen Widerstands gegenüber Vollstreckungsbeamten ermittelt. Zudem werde geprüft, ob die Beamten eine Strafvereitelung im Amt begangen hätten. (dpa/jW)