Reich gedeckter Tisch

Bernd von Jutrczenka/dpa Ursula von der Leyen nach ihrer Befragung zur »Berateraffäre« (Berlin, 13.2.2020)

In den Bundesministerien und Bundesbehörden ist der Tisch für Unternehmensberater und große Kanzleien immer reich gedeckt. Das ist lange bekannt. Der drastische Anstieg der Kosten für »externe Berater« der Bundesregierung im vergangenen Jahr ist dennoch bemerkenswert: Der Rechnungsbetrag bewegt sich stramm auf eine halbe Milliarde Euro zu. Nach vorläufigen Meldungen der einzelnen Ressorts an das Finanzministerium sind die betreffenden Ausgaben im Jahr 2020 auf 433,5 Millionen Euro gestiegen. 2019 hatten sich die Ausgaben für externe Berater bereits um 63 Prozent von 181,4 auf 296,3 Millionen Euro erhöht. Die Zahlen gehen aus mehreren Antworten des Bundesfinanzministeriums auf Anfragen des Bundestagsabgeordneten Matthias Höhn (Die Linke) hervor, aus denen die Nachrichtenagentur dpa am Freitag zitierte. Die Aufstellung ist aber womöglich noch unvollständig: Im jüngsten Schreiben vom 4. März weist die parlamentarische Staatssekretärin Bettina Hagedorn darauf hin, dass »Unsicherheiten bzw. Unschärfen sowie Lücken« nicht ausgeschlossen werden können.

Die großen Spendierhosen hat das von Horst Seehofer (CSU) geführte Bundesinnenministerium an. Mit 204,3 Millionen Euro hat es mit Abstand am meisten in externe Expertise investiert. Das Ministerium erklärte diese Steigerung unter anderem damit, dass im vierten Quartal mehr als die Hälfte der Beraterausgaben in »ressortübergreifende Projekte wie die IT-Konsolidierung« geflossen seien. Hinter dem Innenministerium folgen in der Aufstellung das Verkehrsministerium mit 63,2 Millionen, das Finanzministerium mit 52,7 Millionen und das Gesundheitsministerium mit 41,9 Millionen Euro. Das Arbeitsministerium scheint im Vergleich genügend Fachwissen unter dem eigenen Dach zu haben: Hier schlug externe Hilfe »nur« mit 698.000 Euro zu Buche. Auffällig ist, dass sich die Ausgaben des Gesundheitsministeriums für »Berater« 2020 besonders stark erhöht haben, nämlich um 139 Prozent.

Der Berliner Tagesspiegel hat in diesem Zusammenhang recherchiert, dass die Kosten für externe Beratung im Bundesfinanzministerium zwischen 2015 und 2019 von 5,3 auf 30,4 Millionen Euro gestiegen sind. Das gehe aus einer Aufstellung des Finanzministeriums an den Haushaltsausschuss hervor. Laut Tagesspiegel hat ein einzelner externer Projektleiter 2018 und 2019 rund 646.000 Euro Honorar erhalten – mehr, als die Bundeskanzlerin im selben Zeitraum verdient habe.

Der Einsatz von Unternehmensberatern und anderen »Experten« steht seit langem in der Kritik. Immer wieder wird darauf hingewiesen, dass angesichts Tausender vergleichbar qualifizierter Mitarbeiter in den Ministerien und Behörden – fast 500.000 Menschen arbeiten für Bundesministerien, -behörden und -gerichte – keine zwingende Notwendigkeit für solche Maßnahmen vorliege. Zudem ist offensichtlich, dass hier ein zusätzliches Einfallstor für externe Interessen geöffnet wurde, die sich direkt oder indirekt auf Regierungshandeln auswirken. Nicht folgenlos dürfte zudem sein, dass die »Berater« durch ihre Arbeit oft intime Einblicke in Regierungsprojekte bekommen und Einfluss auf wichtige Entscheidungen ausüben. Mit dem Einsatz von Beratern im Verteidigungsministerium unter Leitung der derzeitigen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) hatte sich zuletzt ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss befasst. Es ging dabei um Vorwürfe von unkorrekter Auftragsvergabe und Vetternwirtschaft. Linke, Grüne und FDP sprachen im Anschluss von einem finanziellen Schaden durch Fehlverhalten im höheren zweistelligen Millionenbereich.

Höhn kritisierte die steigenden Ausgaben. Für viele Menschen sei 2020 eine »wirtschaftliche Katastrophe« gewesen, aber externe Berater machten in der Pandemie »weiterhin satte Gewinne«, sagte er laut dpa. Der Linke-Abgeordnete forderte, die Abhängigkeit »von McKinsey und Co.« zu beenden.