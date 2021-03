Waffen und Nazidevotionalien in Wohnung gefunden

Reichelsheim. In der Wohnung eines 27 Jahre alten Mannes hat die Polizei mehrere Waffen und Messer sowie einen Teleskopschlagstock gefunden. Sie entdeckte bei der Durchsuchung im hessischen Reichelsheim auch Nazidevotionalien, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Fotos in den sozialen Medien, auf denen der 27jährige mit Waffen posierte, hatten die Ermittler auf die Spur des Mannes geführt. Bei den Funden habe es sich um Schreckschuss- und Softair-Waffen gehandelt. Dem Mann war von der Waffenbehörde bereits ein Waffen- und Munitionsbesitzverbot auferlegt worden, gegen das er mit den Waffen laut Polizeiangaben verstößt. (dpa/jW)