Nachschlag: Gottgleich gegen China

Avishek Das/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa Perfekt inszeniert: Der indische Premier Narendra Modi bei einer Wahlkampfveranstaltung am Sonntag in Kolkata

Seit 2014 wird Indien, ein Land mit 1,3 Milliarden Einwohner auf dem Weg zur Supermacht, von Narendra Modi regiert. Doch wer ist der Hindu-Nationalist, und was hat sein Aufstieg mit den imperialistischen Interessen des sogenannten Westens zu tun? Darüber versucht die Arte-Doku Aufschluss zu geben. Sie zeichnet nach, wie der »Mann aus dem Volk« schon in Jugendjahren an seiner Politkarriere zu arbeiten begann. Früh reihte er sich in die paramilitärische RSS ein, die direkt von faschistischen Ideologien aus Europa inspiriert war. Nebenbei arbeitete er an der Kunstfigur Modi – aus einfachen Verhältnissen kommend, spirituell, nahezu gottgleich. Doch auch seine internationale Bedeutung kommt nicht zu kurz. Für die europäischen Mächte und die USA ist Modi wichtig für die »indopazifische Allianz gegen China«. Statt Kritik an seinem antimuslimischen Rassismus, der gerne auch mal in Gewalt umschlägt, kommen daher aus »dem Westen« Lobeshymnen und Waffenlieferungen. (fres)