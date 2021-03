Ergebnisse der Wahl des Vorstandes der Partei Die Linke

Bernd von Jutrczenka/dpa Janine Wissler (l.) und Susanne Hennig-Wellsow, die neuen Bundesvorsitzenden der Partei Die Linke

Am Mittwoch abend informierte die Partei Die Linke über die Ergebnisse der Wahl für den Parteivorstand:

Am 10. März 2021 lief die Frist für die Briefwahl zur Bestätigung der Wahl des Vorstandes der Partei Die Linke auf dem ersten Onlinebundesparteitag der Partei Die Linke am 26. und 27. Februar 2021 aus. Das Ergebnis der Stimmauszählung lautet: Der gewählte Vorstand wurde vollständig und mit großer Mehrheit bestätigt. Damit wird Die Linke als einzige Partei im Deutschen Bundestag von zwei Frauen geführt. Mehr als die Hälfte der Mitglieder des Parteivorstandes sind neu in diesem Gremium.

Dazu sagt Jörg Schindler, Bundesgeschäftsführer der Partei Die Linke: »Damit ist das Wagnis, den gesamten 44köpfigen Vorstand der Partei Die Linke auf einem Onlineparteitag zu wählen, erfolgreich abgeschlossen. Wir haben dabei keine Demokratieshow präsentiert, sondern als einzige Partei auf unserem Onlineparteitag offene kontroverse Debatten ermöglicht. Nichts davon war inszeniert. Ich bin sehr glücklich über unsere wunderbaren Delegierten, die allen Widrigkeiten der Technik, der stellenweise fehlenden Netzabdeckung und den Tücken der Geschäftsordnung unter diesen Bedingungen erfolgreich getrotzt haben. Ohne sie wäre das nicht möglich gewesen.« (…) Susanne Hennig-Wellsow, Vorsitzende der Partei Die Linke, sagt: (…) »Eine Mehrheit für eine Politik im Interesse der Mehrheit wird es nur mit der Linken geben. Es geht um was, also packen wir’s an!« Janine Wissler, Vorsitzende der Partei Die Linke, sagt: (…) »Wir gehen jetzt mit viel Energie an die Arbeit, für einen Aufbruch für Frieden, Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit und eine starke Linke bei den anstehenden Wahlen.«

Die Ergebnisse der Briefwahl im einzelnen:

Parteivorsitzende: Janine Wissler: 429 Stimmen, 87,91 Prozent (Pr.), Susanne Hennig-Wellsow: 383 Stimmen, 78,48 Pr.

Bundesgeschäftsführer: JörgSchindler: 366 Stimmen, 74,85 Pr.

Bundesschatzmeister: Harald Wolf: 415 Stimmen, 84,87 Pr.

Stellvertretende Parteivorsitzende: Katina Schubert: 363 Stimmen, 74,23 Pr.; Martina Renner: 370 Stimmen, 75,66 Pr.; Jana Seppelt: 377 Stimmen, 77,10 Pr.; Ali Al-Dailami: 382 Stimmen, 78, 12 Pr.; Ates Gürpinar: 377 Stimmen, 77,10 Pr.; Tobias Pflüger: 344 Stimmen, 70,35 Pr.

Beisitzerinnen und Beisitzer im Parteivorstand: Antje Behler, 318 Stimmen, Bettina Gutperl, 345 Stimmen, Birgül Tut, 339 Stimmen, Daphne Weber, 352 Stimmen, Didem Aydurmus, 308 Stimmen, Friederike Benda, 366 Stimmen, Julia Schramm, 319 Stimmen, Katrin Lompscher, 350 Stimmen, Kenja Felger, 309 Stimmen, Kerstin Eisenreich, 343 Stimmen, Kerstin Köditz, 330 Stimmen, Maja Tegeler, 311 Stimmen, Margit Glasow, 363 Stimmen, Melanie Wery-Sims, 358 Stimmen, Michaele Sojka, 333 Stimmen, Sabine Skubsch, 330 Stimmen, Simone Luedtke, 331 Stimmen, Axel Troost, 363 Stimmen, Frank Tempel, 343 Stimmen, Ilja Seifert, 366 Stimmen, Jan van Aken, 377 Stimmen, Jan Richter, 363 Stimmen, Janis Ehling, 318 Stimmen, Johannes König, 305 Stimmen, Konstantin Gräfe, 338 Stimmen, Lorenz Gösta Beutin, 328 Stimmen, Martin Schirdewan, 357 Stimmen, Maximilian Becker, 316 Stimmen, Niema Movassat, 343 Stimmen, Raul Zelik, 328 Stimmen, Stefan Hartmann, 323 Stimmen, Thies Gleiss, 302 Stimmen, Tobias Bank, 342 Stimmen, Wulf Gallert, 314 Stimmen

Die Wahlbeteiligung lag bei 85,94 Prozent.