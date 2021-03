Gekaufte Politiker

Bernd von Jutrczenka/dpa Georg Nüßlein (CSU) hat hohe Provisionen für die Vermittlung von Coronaschutzmasken kassiert

Die Maskenaffäre in der Unionsfraktion führt eines vor Augen: Es fehlen umfassende Transparenz- und Verhaltensregeln auf Bundesebene. In den einzelnen Bundesländern sieht es aber nicht besser aus, erklärte die lobbykritische Organisation Transparency Deutschland am Donnerstag auf einer Pressekonferenz. Dort stellte sie ihr erstes »Lobbyranking der Bundesländer« vor.

Man sehe aktuell deutlich, dass die Lobbyregeln im Bund nicht weit genug gingen, erklärte Wolfgang Jäckle, Leiter der Arbeitsgruppe Politik bei Transparency Deutschland. »Die Regelungen in den Bundesländern sind jedoch im Durchschnitt noch schlechter.« Oft seien gar keine vorhanden, oder sie seien von schlechter Qualität. Es bestehe dringender Nachholbedarf, wenn das Vertrauen in politische Entscheidungen gestärkt werden solle.

Für ihre Bewertung hat die Organisation vier Faktoren festgelegt: ob ein Bundesland über ein verpflichtendes, öffentlich zugängliches Lobbyregister, einen »legislativen Fußabdruck« (eine Liste, aus der hervorgeht, welchen Einfluss Lobbyisten auf Gesetzgebungsverfahren hatten), eine Karenzzeit von drei Jahren für Regierungsmitglieder und eine vollständige Offenlegung von Nebentätigkeiten verfügt. Nach allen vier Kriterien wurde zu gleichen Teilen das Ergebnis ermittelt. Die besten »Noten« erhielt Thüringen; dort seien wesentliche Elemente eines legislativen Fußabdrucks vorhanden. Thüringen hat auch eine Karenzzeit von 18 bis 24 Monaten eingeführt, in der es Regierungsmitgliedern nicht gestattet ist, nach ihrer Tätigkeit in Unternehmen oder Verbände zu wechseln. Im Gesamtergebnis schnitten aber alle Bundesländer schwach ab, und bis auf Thüringen erreichte keines die Hälfte der möglichen Punktzahl. Schlusslichter im Ranking sind Berlin, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern, wo es laut Transparency Deutschland derzeit keinerlei der genannten Regeln gibt.

Die Organisation erklärte, durch die Vorwürfe gegen die über CDU und CSU in den Bundestag gelangten Abgeordneten Nikolas Löbel und Georg Nüßlein wegen hoher Provisionszahlungen für die Vermittlung von Coronaschutzmasken habe die Studie eine besondere Aktualität bekommen. Im Bundestag sind es vor allem Vertreter der Partei Die Linke und der Grünen, die auf mehr Transparenz dringen. Schon im Dezember hatte die Linksfraktion einen Gesetzentwurf eingebracht, durch welchen den Parlamentariern verboten werden sollte, neben ihrem Mandat bezahlten Lobbytätigkeiten nachzugehen. Ebenso sollte Abgeordneten, die einer Partei angehören, untersagt werden, Spenden anzunehmen. Zu einer Beratung kam es aber noch nicht, wie Die Linke am Sonntag mitteilte. Die Fraktionen der Regierungsparteien hätten den Gesetzentwurf in der letzten Woche »im Ausschuss von der Tagesordnung genommen, damit er nicht im Plenum behandelt und abgestimmt werden kann«. Jan Korte, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der Linken-Fraktion im Bundestag, hatte dieses Vorgehen scharf kritisiert. Er sagte: »Offenbar hat die CDU/CSU in ihren Reihen ein fettes Korruptionsproblem.« Geschmierte Abgeordnete würden der Demokratie unendlich schaden, und wenn die Union diese Vorgänge nicht regeln könne, dann müsse dies auf gesetzlichem Wege geschehen.

Ein Umdenken hat bei den Christdemokraten aber noch nicht eingesetzt; deshalb legte Korte am Donnerstag noch einmal nach. Es sei armselig, dass sich die Führung der Unionsparteien nicht der Verantwortung für ihren Maskenskandal stellen wolle. »Wenn eine Fraktion im Bundestag sich seit Jahren mit Händen und Füßen gegen mehr Transparenz, gegen effektive Lobbykontrolle und gegen schärfere Vorschriften für Abgeordnete wehrt, wie es die Union im Bundestag tut, dann kann man von Einzelfällen nicht reden, sondern dann ist das mindestens grob fahrlässig«, so Korte in einer Presseerklärung. Die Union müsse aufhören, ein System zu verteidigen, das Mauscheleien und Korruption begünstige.

Am Montag hatten die Spitzen der Unionsfraktion strenge neue Regeln für ihre Abgeordneten angekündigt. »Wir werden uns als Fraktion einen Verhaltenskodex geben, der über das, was rein rechtlich von Mitgliedern des Deutschen Bundestages erwartet wird, deutlich hinausgeht«, schrieben Fraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt an die Abgeordneten der Union. Das sei gut gemeint, gehe »aber nicht ansatzweise weit genug«, erklärte Transparency Deutschland am Dienstag. Denn entgeltliche Lobbyarbeit solle in Zukunft für Unionsabgeordnete nur dann unzulässig sein, wenn sie im selben Arbeitsbereich stattfinde, in dem auch die Abgeordnetentätigkeit liege. »Nach diesem Maßstab wären die Lobbytätigkeiten der Herren Amthor, Nüßlein und Löbel wahrscheinlich nicht zu kritisieren gewesen.«