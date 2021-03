Weiterer Beschuldigter im Fall Nüßlein

München. Bei den Korruptionsermittlungen gegen den Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein (ehemals CSU) im Zusammenhang mit Maskengeschäften gibt es mittlerweile einen dritten Beschuldigten. Nach Angaben der Münchner Generalstaatsanwaltschaft handelt es sich dabei um keinen Politiker. Nähere Angaben wollte der Sprecher der Ermittlungsbehörde am Donnerstag nicht machen. Nach dpa-Informationen hat es in München auch eine weitere Durchsuchung in dem Ermittlungsverfahren gegeben. Bei dem dritten Beschuldigten soll es sich um einen Geschäftsmann handeln. (dpa/jW)