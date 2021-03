Dritte Coronawelle in BRD angekommen

Hannibal Hanschke / Reuters / Pool / dpa Eine Krankenschwester lässt sich in einer Arztpraxis mit dem Mittel von Astra-Zeneca impfen (3.3.2021)

Nun ist es offiziell: In der Bundesrepublik ist die dritte Coronainfektionswelle angekommen – während weiter über Öffnungsstrategien diskutiert wird. »Wir haben ganz klare Anzeichen dafür«, sagte Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), am Donnerstag in Genf. Er sei »sehr besorgt«. Die strikte Anwendung von Schutzmaßnahmen wie Maske tragen und Abstand halten sei trotz Impfungen weiter dringend nötig. Die – in Deutschland nur schleppend verlaufende – Impfkampagne sei Wieler zufolge ein Wettlauf gegen das mutierende Virus.

Ein höheres Tempo beim Impfen forderte Alena Buyx, Vorsitzende des Ethikrates. »Es ist ein ethisches Gebot, jetzt Meter zu machen beim Impfen«, sagte sie am Donnerstag gegenüber RTL/N-TV. Deshalb sollten ihr zufolge niedergelassene Ärzte schnell an der Impfkampagne beteiligt werden. Das könnte jedoch erst im Mai der Fall sein. Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, sieht die Haus- und Fachärzte nicht – wie von der Bundesregierung zunächst geplant – im April mit den Coronaimpfungen starten. Auf die Impfressourcen könne »wohl erst im Mai in Arztpraxen zurückgegriffen werden«, sagte Gassen am Donnerstag im ZDF. Es fehle an Impfstoff. Außerdem habe die Regierung entschieden, vorerst die Menschen prioritär weiter in Impfzentren zu immunisieren. »Wir sind nicht nur bereit, wir scharren schon seit Wochen ungeduldig mit den Hufen«, sagte Ulrich Weigeldt, Chef des Hausärzteverbands, am Donnerstag dem Deutschlandfunk. Er könne nicht nachvollziehen, dass »man das Volk sozusagen im Lockdown hält«, statt es zu impfen. »Fünf Millionen Impfungen pro Woche« seien in den Praxen »ohne große Anstrengung machbar«, sagte der KBV-Vorstandsvorsitzende. Voraussetzung sei, dass diese Mengen verfügbar seien.

Nach Beratungen im Bundesgesundheitsministerium am Mittwoch hieß es, die Coronaimpfungen in den Hausarztpraxen könnten routinemäßig wohl erst Mitte April starten. Bund und Länder hatten in ihren Coronaberatungen vergangene Woche noch einen Impfstart in den Praxen Anfang April anvisiert. (dpa/AFP/jW)