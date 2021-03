Linke-Vorstand per Briefwahl bestätigt

Berlin. Die Delegierten des online durchgeführten Linke-Bundesparteitages haben den dort gewählten neuen Vorstand in einer Briefwahl bestätigt. Das teilte die Partei nach dem Ablauf der Frist und der Auszählung der Stimmen am Mittwoch abend mit. Damit hat die Linke nun offiziell eine weibliche Doppelspitze aus Janine Wissler und Susanne Hennig-Wellsow. Wissler erhielt bei der Briefwahl 87,9 Prozent der Stimmen, Hennig-Wellsow 78,5 Prozent. Bundesgeschäftsführer Jörg Schindler, Bundesschatzmeister Harald Wolf, die sechs stellvertretenden Parteivorsitzenden sowie die Beisitzerinnen und Beisitzer wurden ebenfalls bestätigt. An der aus rechtlichen Gründen erforderlichen Briefwahl beteiligten sich 85,9 Prozent der Delegierten. (jW)