Weiterer CDU-Abgeordneter legt Mandat nieder

Erfurt. Der Thüringer CDU-Bundestagsabgeordnete Mark Hauptmann legt nach Lobbyismusvorwürfen sein Mandat mit sofortiger Wirkung nieder. Das bestätigte der Thüringer CDU-Landesverband am Donnerstag. Der Welt sagte Hauptmann, er wolle damit einen Schlussstrich ziehen. Er wolle seine »Familie schützen«. Der 36jährige war zuvor nach Lobbyismusvorwürfen in die Kritik geraten. In einem Bericht des Spiegel geht es unter anderem um Werbeanzeigen für touristische Aufenthalte in Aserbaidschan im Südthüringen-Kurier, den Hauptmann herausgibt. Gegenüber der Welt bestritt Hauptmann, Geld von ausländischen Stellen angenommen zu haben. Der Thüringer CDU-Landesvorsitzende Christian Hirte sagte am Donnerstag, er respektiere Hauptmanns Entscheidung. Hauptmann ist der zweite CDU-Bundestagsabgeordnete, der binnen weniger Tage sein Mandat niedergelegt hat. (dpa/jW)