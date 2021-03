Zerflattertes Erbe

sepp spiegl/Imago Schriftzug des ND am Berliner Alexanderplatz am 7. Oktober 1989: 40 Jahre DDR, nicht alle haben gefeiert

Das ND hat schon vor Monaten damit begonnen, sich von seinen Wurzeln, dem historischen Namen und der täglichen Printausgabe zu verabschieden. Die Tendenz hin zur dicken Wochenendausgabe bei gleichzeitiger Vernachlässigung der Druckausgaben von Montag bis Freitag ist allerdings keine Erfindung des ND.

Seit Jahren versucht die in Berlin erscheinende grün-liberale Tageszeitung (die heute nur noch unter Taz firmiert) ihren Leserinnen und Lesern schmackhaft zu machen, dass die weitgehende Abschaffung der gedruckten Taz bevorstehe und man sich – neben der täglichen Onlineversion – doch bitte so ab dem Jahr 2022 mit der gedruckten Wochenendausgabe (Eigenwerbung: »Taz wird dick und gemütlich«) begnügen möge. Bei einer Befragung im Jahr 2019 erklärten allerdings überraschend viele Printleser, dass sie bei einer Einstellung der täglichen Druckausgabe zu einem anderen Printtitel wechseln würden. Mittlerweile sind Verlag und Redaktion der Taz in der Sache kleinlauter geworden, trotz Erfolgen bei der Einwerbung von zusätzlichen Wochenend- und Onlineabos.

Ein ähnlicher Ansatz ist allerdings beim ND gescheitert: Im letzten Quartal 2020 hat das Blatt nur noch 14.711 Vollabos (Leserinnen und Leser, die sich das ND von montags bis samstags gedruckt nach Hause liefern lassen) bedient. Über das ganze Jahr 2020 verlor das ND in dieser Sparte (im Vergleich zum Vorjahr) 10,2 Prozent der Abonnements. Aber auch bei den Wochenendabos gingen über das Jahr 7,3 Prozent verloren. Den größten Einbruch erlebt die Zeitung im Einzelverkauf am Sonnabend, der um 27 Prozent zurückging (von 1.159 auf 846 Verkäufe täglich und bundesweit). Gleichzeitig konnte der durchschnittliche Jahresverkauf des digitalen E-Papers lediglich von 1.771 (2019) auf 1.820 (2020) Abonnements gesteigert werden.

Wo liegen Ursachen für diese Entwicklung? Der Platz hier reicht nur, um fünf Gründe zu skizzieren. Erstens wurde die formelle Position des ND nie klar definiert: Eine Zeitung der Partei wollen die Macher der Zeitung nicht sein, weshalb sie die Möglichkeiten kaum nutzten, die sich aus dem Umstand ergeben, dass sie es halt doch sind.

Zweitens hat man es vermieden, die Zeitung politisch klar und eindeutig zu profilieren: Gelegentlich taucht zwar noch der Begriff »sozialistische Tageszeitung« in der Selbstbeschreibung auf. Was darunter zu verstehen ist, soll sich jeder Leser und Mitarbeiter selbst ausmalen. Beispiel Lateinamerika: Es gibt Beiträge im ND, die von Sachkompetenz und solidarischer Verbundenheit geprägt sind. Es gibt aber auch welche, die der Hetze in bürgerlichen Zeitungen in nichts nachstehen.

Drittens ignorieren Verlag und Redaktion immer mehr Erfahrungen und Ansprüche ihrer Kernleserschaft. In Sachen Frieden und Solidarität sind diese stark von der DDR geprägt (laut Eigenberichten beziehen 70 Prozent der Abonnenten das ND seit über 25 Jahren). Von ihrer Zeitung erwartet sie zumindest in den oben genannten Feldern eine klare und solidarische Haltung. Und weil sie nicht jede angestrebte Neupositionierung der Redaktion, aber auch von Teilen der Linkspartei mitvollzieht, stellt die vorhandene Kernleserschaft auch für letztere zunehmend ein Problem dar.

Hinzu kommt viertens, dass es trotz vielfältiger Bemühungen offensichtlich nicht gelungen ist, nennenswert (vor allem junge und zahlungsbereite) Leserinnen und Leser hinzuzugewinnen.

Fünftens liegt diese Entwicklung nicht nur am Produkt, sondern auch an der absurden Preispolitik des Verlages: In den letzten sieben Jahren stieg der Preis für ein Onlinenormalabo von 17,50 Euro (2014) auf 28 Euro (2021) und damit um 60 Prozent, das Printnormalabo von 35 auf 52 Euro (49 Prozent), während der Seitenumfang des regulären Printangebotes um etwa 15 Prozent sank. Im Ergebnis verminderte sich der durchschnittliche Jahresbestand an bezahlten Printvollabos von 2014 bis 2020 von 26.673 auf 14.955 und damit um 44 Prozent. Der Rückgang setzt sich bis heute ungebremst fort. Überlebensfähig ist die Zeitung seit Jahren nur noch dank hoher Zahlungen der Partei Die Linke. Eine Trendumkehr ist offensichtlich nicht mehr möglich, die Gesellschafterversammlung des ND-Verlags zog Konsequenzen aus dieser Entwicklung (sicher nicht ohne Rücksprache): Angekündigt wurde die Auflösung der Verlags-GmbH zum 31. Dezember 2021 und angeregt die Gründung einer ND-Genossenschaft.