Schnell auf den Punkt

Die Kurzgeschichte gilt vielen Kritikern als Spitzendisziplin unter Prosatexten, da Sprache und Inhalt, Gesagtes und Ungesagtes auf wenige Seiten komprimiert sind. Schade, dass Short Storys im deutschsprachigen Raum eher unbeliebt sind. Anders in spanisch- oder englischsprachigen Ländern, wo neben den Klassikern Jorge Luis Borges und Ernest Hemingway auch die Storys zeitgenössischer Autorinnen und Autoren viel gelesen werden, etwa die von Samanta Schweblin, Margaret Atwood und George Saunders. Zu den neuen Meistern muss unbedingt die irische Schriftstellerin Danielle McLaughlin gezählt werden. Endlich auf deutsch erschienen ist ihr Debütband »Dinosaurier auf anderen Planeten«. Das Original wurde 2015 veröffentlicht und mehrfach prämiert, etwa mit dem renommierten Windham-Campbell-Preis. Bemerkenswert: Die 51jährige ehemalige Rechtsanwältin hat erst mit 40 Jahren angefangen, Short Storys zu schreiben.

Der Band fasst elf Storys, die fast alle in Irland angesiedelt sind, außerhalb der Städte. In »Die Nacht des Silberfuchses« kann der Nerzfarmbesitzer Liddy seinen Futterlieferanten Kavanagh nicht bezahlen. Zuerst hat ihm die Aleutenkrankheit Probleme bereitet, dann haben Tieraktivisten viele Nerze befreit. Zudem ist er schwerkrank. Ohne Bezahlung will Kavanagh ihm das Futter nicht ausliefern, doch dank Liddys Tochter Rosie knickt Kavanagh ein. Zum Leidwesen seines jungen Angestellten Gerard, der seit Monaten keinen Cent sieht. Dieses zwiespältige Verhältnis zwischen Mensch und Tier als auch prekäre Arbeitsverhältnisse in der Provinz sind einige der zentralen Themen in diesem Band. So auch in der Story »Ein anderes Land«: Der in Dublin lebende Jonathan bringt seine neue Freundin Sarah nach Kinnego im Norden Irlands, wo seine Familienangehörigen als Fischer leben. Etwas schräg diese Leute, doch herzlich, denkt sich Sarah. Als Jonathan und sein Bruder über eine Aktion in der Nacht sprechen, versteht sie nicht, um was es geht, bis sie vor Ort erfährt: Sie erschießen nachts Robben, da »sie die Netze zerbissen und den Fang vernichtet« haben. Für das Überleben werden archaische und illegale Mittel bevorzugt, die für naive Städter brutal und befremdlich sind. Apropos Überleben: Die Folgen der Finanzkrise von 2008, die Irland schwer gebeutelt hat, bestimmen die Story »Im Sturz«. Eine Kleinfamilie hat kurz vor dem Platzen der Immobilienblase ein Haus auf Kredit gekauft. Der Vater wird arbeitslos, die Mutter kämpft um ihren wackligen Job, und der neunjährige Sohn wird von der Schule suspendiert, da er einen Schulkameraden grundlos geschlagen haben soll. Stetig zerfrisst die Finanzkrise die überforderte Familie.

McLaughlin zeichnet ein präzises differenziertes Psychogramm der irischen Gesellschaft – frei von klischeehaften Pubs, IRA oder katholischer Kirche. Neben Prekariat in der Provinz und dem Missverhältnis zwischen Mensch und Natur zeigt McLaughlin, wie dramatisch sich das Familienleben verändert hat, vor allem das Verhältnis zwischen Müttern und Töchtern gerät aus den Fugen, etwa in der titelgebenden Story. Missverständnisse, falsche Erwartungen, Enttäuschungen sind programmiert. McLaughlins Stil bleibt dabei realistisch-nüchtern, die kurzen Naturbeschreibungen verstärken die Atmosphäre der Geschichten, kitschig sind sie nie. Einige Storys haben ihre humorvollen Momente, vor allem in tollen Dialogen. Sie bringen den Charakter einer Figur schnell auf den Punkt. Von schrullig-charmant bis giftig-ungehalten. Kurz: Danielle McLaughlin legt einen meisterlichen Band vor. Gerade weil sie aufzeigt, wie ein auf Wachstum und Profit getrimmtes System Mensch und Natur zerstört.