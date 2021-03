IG BAU verlangt kräftiges Lohnplus

Wiesbaden. Die deutsche Baubranche hat auch in der Coronakrise gute Geschäfte gemacht. Mit einem starken Jahresschlussspurt steigerte das Bauhauptgewerbe den Umsatz 2020 um 4,9 Prozent zum Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch berichtete. Für die Branche war es bereits das achte Jahr mit steigenden Umsätzen in Folge. Im Dezember lagen die Erlöse gar 18 Prozent über dem Vorjahresmonat, zeigten die vorläufigen Zahlen. Die IG Bauen, Agrar, Umwelt kündigte bereits am Dienstag an, sie werde sich in der im Mai beginnenden Tarifrunde für ein »kräftiges Einkommensplus« einsetzen. (dpa/jW)