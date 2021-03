Impfung in Praxen geplant

Christian-Ditsch.de Protestaktion vor dem Bundeswirtschaftsministerium in Berlin am Mittwoch

In der Coronakrise macht die Bundesregierung weiter vor allem mit Ankündigungen Politik. Die Impfungen sollen mit der ab April geplanten Einbeziehung von Arztpraxen schrittweise deutlich an Tempo gewinnen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte am Mittwoch im ZDF mit Blick auf erwartete Dosen: »Die Impfmengen werden nicht gleich auf 20 Millionen im Monat oder gar auf zehn Millionen in der Woche wachsen.« Im April werde es deutlich mehr Impfungen geben, aber noch nicht in dieser Größenordnung.

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern wollten am Mittwoch über weitere Details und den genauen Starttermin für eine Einbeziehung der Praxen beraten. Die Minister wollen auch klären, wie die erwarteten Dosen auf die regionalen Impfzentren in den Ländern und die Praxen verteilt werden. Der bürokratische Aufwand für die Praxen solle auf ein Minimum reduziert werden.

Bislang laufen die Impfungen vorrangig in Impfzentren und mit mobilen Impfteams, die etwa in Pflegeheime fahren. Spahn hält dabei im Grundsatz an der festgelegten Impfreihenfolge fest, billigt aber auch Ausnahmen. In dem von hohen Infektionszahlen betroffenen Vogtland an der Grenze zu Tschechien sei ein »Schutzriegel« möglich, sagte er im ZDF. Der solle dazu beitragen, dass »sich das nicht weiter ins Land reinträgt«. Nach Plänen der sächsischen Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) sollen im Vogtland ab Ende der Woche alle Einwohner ab 18 Jahren geimpft werden.

Trotz der im Vergleich zum Jahresbeginn gesunkenen Zahl an Covid-19-Patienten stehen die Zeichen auf den Intensivstationen unterdessen noch nicht auf Entspannung. »Der Druck im Kessel ist immer noch hoch«, sagte der wissenschaftliche Leiter des Intensivregisters der Fachgesellschaft DIVI, Christian Karagiannidis, am Mittwoch. Die Zahl freier Intensivbetten sei trotz des Rückgangs um rund 3.000 Fälle seit Januar 2021 unverändert, etwa weil Operationen nachgeholt würden. Das seit einigen Tagen zu beobachtende Plateau bei der Zahl der Intensivfälle mit Covid-19 sei vor dem Hintergrund der Ausbreitung von Virusmutationen »kein gutes Zeichen«.

Der Sozialverband Caritas forderte am Mittwoch auch für illegal in Deutschland lebende Menschen Zugang zu Coronaimpfungen und Tests. Diese Menschen lebten »weitgehend unter dem Radar«. Die Caritas forderte, dass »mindestens für die Zeit der Pandemie die Übermittlungspflicht« ausgesetzt werde, die öffentliche Stellen verpflichtet, einen illegalen Aufenthalt zu melden. Nur so könnten sich die Betroffenen angstfrei testen und impfen lassen. Es halten sich mehrere hunderttausend Menschen illegal in Deutschland auf, sagte Caritas- Präsident Peter Neher.

Derweil protestierte am Mittwoch unter dem Motto »Gebt die Patente frei!« vor dem Bundesgesundheitsministerium in Berlin ein Bündnis verschiedener Initiativen gegen die Blockadehaltung des Bundeskabinetts, das sich bislang ebenso wie die Regierungen anderer Länder gegen die Freigabe von Patenten für Coronaimpfstoffe gewandt hat. (dpa/AFP/jW)