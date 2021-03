Fall durchs Raster

Jörg Carstensen/dpa Typisch Klassengesellschaft: Wer arm ist, kommt aus der Armutsfalle kaum mehr raus (Berlin, 19.9.2020)

Wer in Deutschland einmal arm ist, dem gelingt es kaum, diesem Zustand wieder zu entkommen. Die Coronakrise hat den Trend noch einmal verschärft. Das geht aus einem Sozialbericht hervor, den das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) am Mittwoch gemeinsam mit dem Statistischen Bundesamt, dem Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung und der Bundeszentrale für politische Bildung bei einer online durchgeführten Pressekonferenz vorstellte. Mit 44 Prozent gilt fast jeder zweite, der einmal unter die Armutsgrenze gerutscht ist, als dauerhaft arm. Seit 1998 hat sich ihr Anteil mehr als verdoppelt.

Der Bericht lege schonungslos offen, dass die Bundesregierung die Menschen weitgehend schutzlos den sozialen Verwerfungen ausgesetzt hat, die mit der Pandemie einhergehen, kommentierte Susanne Ferschl, stellvertretende Vorsitzende der Fraktion Die Linke im Bundestag, die vorgestellten Ergebnisse. Die verfestigte Armut sei das Ergebnis einer jahrelangen Sozial- und Arbeitsmarktpolitik, die konsequent auf Deregulierung gesetzt habe. »Dass die Gesellschaft durch Corona ungleicher geworden ist, hängt entscheidend mit der bestehenden Ungleichheit vor der Pandemie zusammen«, so Ferschl weiter.

Als im vergangenen Jahr der erste Shutdown verhängt wurde, traf es alle Einkommensklassen, hieß es bei der Vorstellung des Berichts – aber sie wurden unterschiedlich stark getroffen. Menschen mit hohem Einkommen mussten zwar häufiger finanzielle Einbußen hinnehmen; die mit niedrigem Einkommen traf es dagegen ungleich härter. Neben den Soloselbständigen waren es vor allem die Geringqualifizierten (35 Prozent), die Alleinerziehenden (41 Prozent), viele Ostdeutsche (22 Prozent) und Menschen mit Migrationshintergrund (29 Prozent), die in finanzielle Schwierigkeiten gerieten.

Über diese Gruppe sagte der WZB-Experte Philip Wotschack: »Sie waren in Zahlungsschwierigkeiten geraten, mussten Kredite aufnehmen, waren in ernsthafte Geldprobleme geraten, mussten möglicherweise auf Ersparnisse zurückgreifen, Sozialleistungen beantragen oder ihren Lebensstandard drastisch einschränken.« Gerade die untersten Einkommensgruppen seien häufiger von Freistellungen und Arbeitslosigkeit betroffen gewesen. Dagegen seien die obersten Bildungs- und Einkommensgruppen häufiger in der Lage gewesen, ihre Arbeit in »Homeoffice« zu erledigen.

Das ganze Ausmaß der Pandemiefolgen werde aber erst in den kommenden Jahren deutlich werden, sagte WZB-Präsidentin Jutta Allmendinger bei der Pressekonferenz. Noch spiegeln die Daten nicht die Auswirkung auf die Bildung der Kinder oder die Folgen für die Familien wider. Aber schon vor der Pandemie hätte man gewusst, dass besonders arme Menschen von einer solchen Krise getroffen werden würden. Durch eine gezielte Politik hätte man sie entlasten können.

»Wer verhindern will, dass die Menschen in der Pandemie durch das soziale Raster fallen, der muss eine sozialpolitische Wende einleiten«, erklärte Ferschl. Ins System passende Vorschläge dafür hatte Markus Grabka, Mitarbeiter am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin, bei der Pressekonferenz parat. Eine Vermögenssteuer lehnte er ab, da diese nur die Symptome bekämpfe, sagte er. Statt dessen müsste die Bundesregierung mit ihrer Politik gewährleisten, dass die Menschen Vermögen aufbauen könnten. Bei der privaten Altersvorsorge solle man das Scheitern der »Riester-Rente« eingestehen und sich am schwedischen Vorbild orientieren. Darüber hinaus müssten aber auch die Niedriglöhne zurückgedrängt werden, um es den Menschen überhaupt zu ermöglichen, etwas auf die hohe Kante zu legen.

Der Sozialreport hält noch ein weiteres Ergebnis bereit: Die soziale Ungleichheit wird in weiten Teilen der Bevölkerung als ungerecht empfunden. Mit zwei Dritteln der Bevölkerung in Westdeutschland und 80 Prozent in Ostdeutschland sieht eine deutliche Mehrheit den Staat in der Pflicht, die Ungleichheit abzubauen. »Die Bundesregierung sollte das wachsende Interesse in der Bevölkerung an einem starken Sozialstaat« nicht ignorieren, erklärte Ferschl dazu.