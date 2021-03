NRW: Rechte Umtriebe bei Polizei ignoriert

Düsseldorf. Die rechten Umtriebe in einer Dienstgruppe der Polizei in Mülheim/Ruhr waren laut nordrhein-westfälischem Innenministerium »in ihrem Umfeld wahrnehmbar« und hätten »Interventionen auslösen müssen«. Dies sei aber offenbar nicht geschehen, wie die Sonderinspektion beim zuständigen Polizeipräsidium Essen ergeben habe. Laut einem Bericht des Innenministeriums an den Landtag vom Mittwoch sei »eine Gruppe von negativen Treibern« identifiziert worden, die sich »mit Unterstützern umgeben hatte«. Das Handeln beider Gruppen sei »deutlich« über das Posten rechter, fremdenfeindlicher, rassistischer und antisemitischer Inhalte hinausgegangen. Im vergangenen Jahr waren bei der Polizei in Mülheim/Ruhr mehrere Chatgruppen mit rechten Inhalten aufgeflogen. (dpa/jW)