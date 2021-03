Alte Amigos

imago/WEREK Hatte den Koffer immer griffbereit: Max Streibl, bayerischer Ministerpräsident von 1988 bis 1993

Eine Hand wäscht die andere, das wird einmal mehr in der »Maskenaffäre« um die inzwischen aus Fraktion und Partei ausgetretenen Unionsabgeordneten Georg Nüßlein (CSU) und Nikolas Löbel (CDU) klar. Dass Mitglieder von Parteien, die Politik »für die Wirtschaft« machen, für diese Praxis offener sind als andere, liegt nahe und ist durch Skandale in den Unionsparteien über die Jahre hinreichend belegt.

Bevor es andere tun, übernahm es die seit Tagen strauchelnde CDU am Mittwoch selbst, an eine dieser Affären zu erinnern. Die Vizechefin der Unionsfraktion, Gitta Connemann, sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, die Union befände sich »in der schwersten Krise seit der Spendenaffäre«, die vor gut 20 Jahren die Partei erschüttert habe. »Nur wenn wir mit aller Konsequenz und Härte reagieren, werden wir wieder Vertrauen zurückgewinnen können«, so Connemann. Dem Sender WDR 5 sagte sie, es gäbe »keine Anhaltspunkte« für weitere Fälle, sie werde aber für keinen Bundestagsabgeordneten egal aus welcher Fraktion »die Hand ins Feuer legen«, so die CDU-Frau.

Mit ihrer Forderung nach Härte knüpft sie auch sprachlich an die Spendenaffäre des Jahres 2000 an. Und zwar an die sprichwörtlich gewordene Ankündigung des damaligen hessischen CDU-Landeschefs Roland Koch, es müsse für »brutalstmögliche Aufklärung« gesorgt werden, »wenn es die CDU morgen noch geben soll«. Die Affäre in Hessen war aber nur ein Unterkapitel des dubiosen Umgangs der CDU mit Millionenspenden, die kennzeichnend für die Ära von Helmut Kohl war. Im November 1999 – Kohls Amtszeit als Kanzler und CDU-Chef war im Vorjahr zu Ende gegangen – musste eingeräumt werden, dass die Partei »schwarze Kassen« geführt hatte. Es waren Millionen geflossen, unter anderem als Dank für Hilfe bei Rüstungsdeals. Unvergessen ist auch die »Amigo-Affäre« um den damaligen bayerischen Ministerpräsidenten Max Streibl, der, bevor er 1993 zum Rücktritt gezwungen wurde, vor der CSU-Führung einen Koffer in die Höhe hielt und drohte: »Hier drin befindet sich brisantes Material – über jeden von euch!«

Mit einer gewissen Routine tritt die Union jetzt die Flucht nach vorn an. Fraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt haben am Mittwoch alle Abgeordneten per Mail aufgefordert, bis Freitag abend eine Erklärung darüber abzugeben, ob sie Vorteile im Zusammenhang mit der Pandemie erzielt haben.

Ob sich damit das Problem aus der Welt schaffen lässt, muss bezweifelt werden. Robert Habeck, Kochef von Bündnis 90/Die Grünen, machte sich jedenfalls öffentlich Sorgen um den potentiellen Koalitionspartner. Im Fall der Union weise vieles darauf hin, »dass es sich um ein strukturelles und systematisches Problem handelt«, so Habeck gegenüber dpa. Ähnlich äußerte sich die Mitvorsitzende Annalena Baerbock. Parteikollege Winfried Kretschmann, der als Ministerpräsident einer »schwarz-grünen« Koalition vorsteht, sah es anders. Er wollte kein strukturelles Problem ausmachen und sprach bei einer Veranstaltung der Südwestpresse am Dienstag – wie Brinkhaus und Dobrindt – vom Fehlverhalten von Einzelpersonen, vor dem »keine Partei gefeit« sei.

Unionsfraktionsvize Thorsten Frei (CDU) appellierte unterdessen wie zuvor CDU-Chef Armin Laschet an die Parteifreunde, mögliche weitere Fälle offenzulegen. »Jeder Abgeordnete weiß ganz genau, worum es geht. Es wäre besser, unmittelbar für etwaige gemachte Fehler einzustehen und rasch die notwendigen Konsequenzen zu ziehen«, sagte Frei der Rheinischen Post (Mittwochausgabe). Jan Korte, parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion Die Linke, erklärte am Mittwoch, »durch Appelle und Ermahnungen« werde das »demokratiegefährdende Problem« nicht gelöst, sondern nur durch das Verbot von bezahlter Lobbytätigkeit von Abgeordneten.