Equal Pay Day: DGB fordert gleiche Löhne

Berlin. Mehr Lohntransparenz und eine generell bessere Bezahlung für Jobs, in denen vor allem Frauen arbeiten: Gewerkschaften haben Politik und Wirtschaft aufgefordert, mehr für den Kampf gegen die bestehende Verdienstlücke zwischen Frauen und Männern zu tun. Diese Lücke stehe für die »Ungerechtigkeit, die sich generell in Sachen Geschlechtergerechtigkeit in unserem Land zeigt«, sagte Reiner Hoffmann, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), am Mittwoch in Berlin. Durch die Coronakrise werde diese Ungerechtigkeit noch verstärkt, so Hoffmann weiter. (dpa/jW)