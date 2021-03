Anklage gegen Initiator von »trutzbund.org«

Chemnitz. Die Staatsanwaltschaft Chemnitz hat gegen den mutmaßlichen Administrator des mittlerweile abgeschalteten neonazistischen Internetportals »trutzbund.org« Anklage erhoben. Der 56jährige Chemnitzer soll sich wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, darunter das Hakenkreuz, in 600 Fällen verantworten. Auf die Spur des Mannes sei man bei im August 2019 begonnenen Ermittlungen im Zusammenhang mit der Internetseite gestoßen, wie die Polizei am vergangenen Mittwoch mitteilte. Gegen einen zweiten Initiator der Seite erging ein Strafbefehl über mehr als zehntausend Euro. Hinter »Trutzbund« stecke eine Ende 2017 in der Schweiz gegründete, rechts-esoterische Vereinigung. (AFP/jW)