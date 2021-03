Einstellung im Fall Plogstedt

Stefan Zeitz / imago images Polizeibeamte sehen das Dokumentieren von Einsätzen nicht gern (Berlin, 9.10.2020)

Fälle von Polizeigewalt werden meistens nur deshalb aufgedeckt, weil Zeugen sie zum Beispiel mit ihrem Smartphone gefilmt und die Aufnahmen öffentlich gemacht haben. Um eine unabhängige Berichterstattung zu verhindern, versucht die Polizei allerdings zuletzt vermehrt, das Dokumentieren von Einsätzen zu unterbinden, Kameras oder Mobilgeräte nachträglich zu beschlagnahmen. So erging es dem prominenten Hamburger Koch Ole Plogstedt, der sich für Organisationen wie »Seebrücke«, »Pro Asyl« und »Oxfam« engagiert, im Juli 2020. Als er die brutale Festnahme eines jungen Pärchens vor seiner Haustür in einem Hamburger Vorort mit seinem Smartphone festhielt, riss es ihm der Einsatzleiter aus der Hand und beschlagnahmte das Gerät (siehe jW vom 10.11.2020). Gegen Plogstedt wurde gar ein Strafverfahren eröffnet – das jetzt von der Hamburger Staatsanwaltschaft eingestellt worden ist, wie der Koch am Montag gegenüber junge Welt erklärte.

Polizei und Staatsanwaltschaft hatten ein Konstrukt bemüht, mit dem offenbar immer öfter versucht wird, das unabhängige Dokumentieren von Einsätzen zu verhindern. Dem Koch Plogstedt wurde vorgeworfen, er habe die »Vertraulichkeit des Wortes« verletzt. Dabei handelt es sich um ein Vergehen, das laut Paragraph 201 des Strafgesetzbuches mit einer Geld- oder Haftstrafe geahndet werden kann. Dieser Paragraph ist quasi ein Notnagel für die Ermittlungsbehörden. Bis vor etwa sechs Jahren beschlagnahmte die Polizei Mobiltelefone, mit denen Augenzeugen Einsätze gefilmt hatten, noch häufig unter Verweis auf das »Recht am eigenen Bild« (Paragraph 33 des Kunsturhebergesetzes). Denn das Verbreiten eines Bildes ohne Einwilligung des Abgebildeten steht unter Strafe. Der Praxis schob dann 2015 das Bundesverfassungsgericht einen Riegel vor.

Seitdem weichen Polizei und Staatsanwaltschaft auf den besagten Strafrechtsparagraphen 201 aus. Ein Vorgehen, das unter Juristen nicht nur auf Zustimmung stößt. Der Paragraph, so lautet ein Argument, solle im Kern die Privatsphäre schützen – nicht aber dienstliche Äußerungen von Polizeibeamten in der Öffentlichkeit. Bereits im Oktober 2019 erklärte David Ullenboom, Richter am Landgericht Essen, in der Neuen Juristischen Wochenschrift, Aufnahmen von Polizeieinsätzen stellten »regelmäßig keine strafbare Verletzung der Vertraulichkeit des nichtöffenlich gesprochenen Wortes« dar. Begründung: Auf Demonstrationen und Großveranstaltungen, aber auch »sonstigen Massenaufläufen« könne von einem »nichtöffentlich gesprochenen Wort« tatsächlich nicht die Rede sein.

Auch Plogstedts Anwältin, die Hamburger Strafverteidigerin Gabriele Heinecke, sieht das so. Die Einstellung des Verfahrens gegen ihren Mandanten kommt für sie daher nicht überraschend, wenn auch reichlich spät. »An dem Sachverhalt hat sich seit dem vergangenen Sommer überhaupt nichts geändert. Ich frage mich, warum die Staatsanwaltschaft das Verfahren nicht schon damals eingestellt hat«, sagte sie in der vergangenen Woche gegenüber jW. Sein Smartphone habe Plogstedt immer noch nicht zurückbekommen, weil es nach Angaben der Staatsanwaltschaft für das noch laufende Verfahren gegen die beiden festgenommenen Personen als Beweismittel in Frage komme.

Plogstedt sieht das Filmen des Einsatzes vor seiner Haustür nach wie vor als »Bürgerpflicht«, wie er im Gespräch mit jW sagte. Der Koch ist auch immer noch darüber empört, dass die Staatsanwaltschaft ihm die Einstellung des Verfahrens gegen eine Geldbuße von 200 Euro angeboten hatte – unter der Bedingung, dass die Videodatei vom Landeskriminalamt im Beisein Plogstedts gelöscht wird. Der eigentliche Skandal bestehe für ihn darin, »dass Polizei und Staatsanwaltschaft mit einem solchen Vorgehen versuchen, Bürger einzuschüchtern«. Die Polizei dürfe sich angesichts eines solchen Verhaltens nicht wundern, dass das Vertrauen in sie immer mehr schwinde.