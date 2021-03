Moskau: Konferenz zu Afghanistan

Kabul. Russland plant eine eigene Afghanistan-Konferenz. Die afghanische Regierung und Vertreter der militant-islamistischen Taliban erhielten Einladungen zu einem Treffen in Moskau, wie von beiden Seiten am Dienstag verlautete. Aus dem Außenministerium in Kabul hieß es, man habe eine offizielle Einladung für führende Regierungsmitglieder bekommen. Demnächst solle über eine Teilnahme entschieden werden. Auch das politische Büro der Taliban in Doha, Katar, bestätigte eine Einladung. Das russische Außenministerium bestätigte der Nachrichtenagentur TASS, dass für den 18. März eine Konferenz in Planung sei. (dpa/jW)