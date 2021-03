Insolvenzexperten übernehmen Greensill

Melbourne. Bei der Mutter der angeschlagenen Greensill Bank haben Insolvenzexperten der internationalen Unternehmensberatung Grant Thornton das Ruder übernommen, teilte die Unternehmensberatung am Dienstag in Australien mit. In Deutschland hatte die Finanzaufsicht Bafin am 3. März die Bremer Tochter Greensill Bank AG wegen drohender Überschuldung mit sofortiger Wirkung geschlossen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nach einer Strafanzeige der Bafin. Dem Vernehmen nach geht es um den Vorwurf der Bilanzfälschung. (dpa/jW)