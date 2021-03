Auslieferung an ÖVP und FPÖ

imago images/photonews.at Beifall von Strache ist gewiss: Der ehemalige österreichische Vizekanzler bei einer Veranstaltung in Wien (7.10.2020)

In den vergangenen Tagen ging alles ganz schnell im Fall Julian H. Der Österreicher, Produzent des sogenannten Ibiza-Videos und seit Dezember in Auslieferungshaft in der Berliner Justizvollzugsanstalt Moabit, wird an sein Heimatland ausgeliefert. Das bestätigte sein Berliner Anwalt Johannes Eisenberg am Dienstag gegenüber jW. Er gehe davon aus, dass H. noch am Dienstag nach Passau gebracht werde, um von dort nach Österreich überstellt zu werden. Andrej Hunko, europapolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke im Bundestag, kritisierte die Auslieferung gegenüber jW scharf. Die Vorwürfe gegen H. wirkten konstruiert und seien offenbar »politisch motiviert«, sagte er. Es sei falsch, dass deutsche Gerichte automatisch davon ausgingen, dass das Verfahren gegen ihn in Österreich korrekt verlaufen werde.

Das Kammergericht Berlin hatte die Auslieferung vor einer Woche für zulässig erklärt. Am Montag lehnte das Bundesverfassungsgericht einen Eilantrag von Julian H. gegen diese Entscheidung ab, mit dem der Sicherheitsberater die Auslieferung noch hatte abwenden wollen. Der Antragsteller habe »nicht substantiiert dargelegt, dass er in der Republik Österreich politisch verfolgt wird und ihn dort kein faires Verfahren (…) erwartet«, hieß es in dem Karlsruher Beschluss. Die eigentliche Verfassungsbeschwerde ist noch anhängig. Über sie kann aber auch nach vollzogener Auslieferung entschieden werden.

Julian H. hatte im Juli 2017 das »Ibiza-Video« produziert, dessen Veröffentlichung durch deutsche Medien im Mai 2019 zum Bruch der Regierung von ÖVP und FPÖ in Österreich führte. Am 10. Dezember 2020 wurde H. auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls in Berlin festgenommen. Das Kammergericht hatte eine Auslieferung wegen der Beteiligung an der Produktion der Aufnahmen früh ausgeschlossen, weil dies in der BRD nicht strafbar ist. Gerichtssprecherin Lisa Jani bestätigte diese Auffassung vor einer Woche gegenüber dpa. H. werde nicht wegen des Videos ausgeliefert, sondern weil ihm Erpressung und Drogenhandel vorgeworfen werden.

Anwalt Eisenberg hatte diese Vorwürfe gegen seinen Mandanten bereits im Januar in einem Gespräch mit junge Welt als »frei erfunden und völlig hanebüchen« bezeichnet und von politischer Verfolgung gesprochen (siehe jW vom 8.1.). Die »Fake-Vorwürfe« seien von österreichischen Polizeibeamten lanciert worden, die der FPÖ nahestünden. Nur so hätten deutsche Behörden im Rahmen einer sogenannten Europäischen Ermittlungsanordnung (EEA) – einer Vereinbarung zur Erleichterung von Ermittlungen in EU-Mitgliedsländern – überhaupt ermitteln können.

Am Dienstag erklärte Eisenberg gegenüber jW, der Fall zeige, dass »die Sonntagsreden von der Durchsetzung des Grundrechtsschutzes der Beschuldigten bei der europäischen Strafrechtszusammenarbeit schlicht gelogen« seien. Jeder, der »in die Mühlen europäischer Strafverfolgung gerät«, sei im ersuchten Staat »praktisch rechtsschutzlos«. Das habe sich bereits im Fall Julian Assange erwiesen, der in London auf Grundlage eines schwedischen Haftbefehls inhaftiert wurde. Eisenberg kritisierte in diesem Zusammenhang das Instrument der EEA.

Ohne dass Vorwürfe auf ihre Stichhaltigkeit geprüft würden, könne ein Staat in einem anderen Ermittlungen auslösen – mit Methoden wie Telefonüberwachung, Observationen oder Ausspähung von Flugdaten. Es werde deutlich, so Eisenberg, dass »die nationalen Ermittlungsbehörden dazu übergehen, sich einen Staat mit besonders schwach ausgeprägtem strafprozessualen Grundrechtsschutz suchen, um von dort aus europaweit strafprozessuale Maßnahmen zu exekutieren«.

Der Linke-Politiker Hunko schloss sich dieser Kritik an. Die Entscheidung des Verfassungsgerichts im Fall Julian H. werfe »einen Schatten auf die automatisierten Verfahren« im Rahmen dieser Anordnungen. Mehrere Fälle politischer Verfolgung auch in EU-Staaten zeigten deutlich, dass »Einzelfallprüfungen dringend geboten wären«. Bei den EEA werde aber davon ausgegangen, dass alle EU-Staaten »vollendete Rechtsstaaten« sind. »Das ist eine Fehlannahme, die politischer Verfolgung Tür und Tor öffnet«, so Hunko. Der Fall Julian H. belege dies erneut. Angesichts der Tatsache, »dass rechte Netzwerke bei der Strafverfolgung in Österreich mitmischen«, kritisiere er die Auslieferung von H. scharf.

Auch die SPD-Bundestagsabgeordnete Cansel Kiziltepe hatte am Freitag an die Behörden appelliert, die Auslieferung zu überdenken. An dem Tag war der Österreicher im Wirecard-Untersuchungsausschuss befragt worden, nachdem er Informationen zum Fall angeboten hatte. H. wisse über Vorgänge Bescheid, »die eine weitere Regierungskrise in Österreich auslösen könnten«, sagte Kiziltepe nach seiner Befragung gegenüber dpa. In geheimer Sitzung habe er einen tiefen Einblick in die Verstrickungen des Wirecard-Managements mit FPÖ und ÖVP gegeben. H. sagte am Montag der Taz, er befürchte, in Österreich »lange in Untersuchungshaft gesteckt zu werden«. Er rechne nicht mit einem fairen Verfahren, sondern »mit dem Schlimmsten«.