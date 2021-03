Duo wegen Drohschreiben angeklagt

Stuttgart. Weil sie bundesweit Drohschreiben verschickt und einen missglückten Brandanschlag verübt haben sollen, hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart Anklage gegen einen Mann und eine Frau erhoben. Die beiden waren im Oktober 2020 festgenommen worden und würden nun wegen des Verdachts der versuchten Nötigung und der versuchten Brandstiftung angeklagt, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Die mit »MIlitantE ZellE (­MIEZE)« unterzeichneten Drohschreiben gingen demnach seit Dezember 2019 an Politiker, Behörden und Verkehrsverbünde. Im August 2020 soll es zu einem gescheiterten Brandanschlag auf ein Gebäude der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg gekommen sein. (dpa/jW)