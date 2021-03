Nord Stream 2: Republikaner gegen Deal

Washington. Republikanische Kongressabgeordnete haben die Regierung von US-Präsident Joseph Biden im Konflikt um die Ostseepipeline Nord Stream 2 vor einem »Deal durch die Hintertür« mit Deutschland gewarnt. Auf starke Äußerungen der Regierung gegen die Pipeline seien keine ebenso starken Maßnahmen gefolgt, beklagten die Republikaner in einem am Montag (Ortszeit) veröffentlichten Brief an Außenminister Antony Blinken. »Jede Abmachung, die die Fertigstellung von Nord Stream 2 nicht stoppt, wäre fehlgeleitet.« Die Republikaner forderten Blinken auf, weitere an dem Projekt beteiligte Unternehmen auf die Sanktionsliste zu setzen. (dpa/jW)