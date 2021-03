»New Deal« mit USA gegen Russland und China

Washington/Berlin. BRD-Außenminister Heiko Maas (SPD) will die Beziehungen zu den USA nach der Ära Trump wieder auffrischen. In seiner ersten größeren Rede zu den transatlantischen Beziehungen seit dem Amtsantritt des neuen Präsidenten Joseph Biden bot Maas den Vereinigten Staaten am Dienstag einen »New Deal« an. Dazu soll der angeblich gemeinsame Kampf für mehr Demokratie weltweit gehören. Das schließe zudem eine größere deutsche »Verantwortung« bei der »Lösung von Konflikten in der europäischen Nachbarschaft« und eine gemeinsame geopolitische Strategie gegen die Volksrepublik China und Russland ein. Biden hatte den Europäern in einer Rede bei der Münchner »Sicherheitskonferenz« vor drei Wochen als zentrale Botschaft zugerufen: »Amerika ist zurück.« Maas sagte nun, die Antwort des Bundeskabinetts laute: »Deutschland ist an Ihrer Seite.« (dpa/jW)