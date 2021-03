IG Metall in zweiter Streikwoche

Hamburg. Die IG Metall startet im Bezirk Küste in die zweite Woche der Warnstreiks. Mehrere tausend Beschäftigte aus 13 Betrieben in Norddeutschland sind am Dienstag zu kurzzeitigen Arbeitsniederlegungen aufgerufen. »Wir werden in dieser Woche den Druck erhöhen«, wird Daniel Friedrich, Bezirksleiter der IG Metall Küste, in einer am Montag verbreiteten Mitteilung zitiert. Weiter sagte er: »Die Arbeitgeber müssen sich bewegen, damit wir möglichst bald zu Lösungen kommen.« Ein Schwerpunkt der Warnstreiks am Dienstag ist Rostock. (dpa/jW)