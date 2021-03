Schleppende Versorgung mit Coronatests

Haller / dpa Anstehen mit Abstand: Kunden warten auf die Öffnung einer Aldi-Filiale (Hamburg, 6.3.2021)

Seit Montag steht jedem Bundesbürger einmal pro Woche ein Coronaschnelltest auf Staatskosten zu – zumindest theoretisch. Mit der Bereitstellung haben vor allem die Apotheken Probleme. Schnelltests durch geschultes Personal sofort und überall anzubieten, werde nicht möglich sein, sagte die Präsidentin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA), Gabriele Overwiening, am Montag im ZDF. Die Beschäftigten bräuchten für den eigenen Schutz eine entsprechende Ausrüstung. Auch seien »in den allermeisten Fällen« den Apotheken die Hände gebunden, »weil sie noch auf die erforderliche Beauftragung durch die Kommunen warten«, sagte der Vorsitzende des Apothekerverbands Nordrhein, Thomas Preis, am Montag gegenüber dpa.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte am Wochenende betont, es sei nie vereinbart worden, dass der Bund die Schnelltests beschaffe. Vereinbart worden sei, »dass wir mithelfen, dass sie zugänglich sind«. Für die Bereitstellung sind die Bundesländer verantwortlich. Viele hatten aber am Wochenende deutlich gemacht, dass das Angebot nicht ab Montag für alle Bürger zur Verfügung stehe.

Das Geschäft mit dem Verkauf von Selbsttests für Laien will sich der Einzelhandel nicht entgehen lassen. Die Discounter Aldi und Lidl boten erste Kits schon am Sonnabend an. Bei Aldi waren die Tests innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Auch Rewe und Edeka wollen bald mit dem Verkauf beginnen. Die Drogeriemarktketten Rossmann und DM planen den Start für diesen Dienstag. Apotheken wollen die Selbsttests ebenfalls anbieten.

Die wachsende Verfügbarkeit von Tests dürfte auch zum Anstieg der dokumentierten Infektionszahlen beitragen. Dennoch sind ab Montag in den meisten Bundesländern wieder private Zusammenkünfte des eigenen Haushalts mit einem weiteren Haushalt erlaubt, beschränkt auf maximal fünf Personen plus Kinder. Zugleich dürfen vielerorts zum Beispiel Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte wieder öffnen. Bund und Länder hatten vergangene Woche schrittweise Öffnungen beschlossen – mit einer eingebauten »Notbremse«, falls die Fallzahlen wieder deutlich ansteigen. (dpa/AFP/jW)