Taschengeld statt Lohn

imago/imagebroker Gleicher Lohn für gleiche Arbeit muss auch für behinderte Werktätige gelten

Die Staaten der Europäischen Union sind noch weit davon entfernt, Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft zu integrieren. Mehr als zehn Jahre, nachdem die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert wurde, scheitern viele EU-Mitgliedstaaten daran, ihre Verpflichtungen zu übernehmen. Das sagte die Abgeordnete des EU-Parlaments Katrin Langensiepen (Bündnis 90/Die Grünen) am Montag auf einer Pressekonferenz anlässlich der Abstimmung im EU-Parlament über den Bericht zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in den Bereichen Beruf und Beschäftigung an diesem Dienstag. Ein gleichberechtigter Zugang zum Arbeitsmarkt sei für die meisten noch fernab der Realität. Weniger als die Hälfte von ihnen habe eine Anstellung.

Kern des Problems sei, dass Menschen mit Behinderung immer noch abgeschottet würden und es am politischen Willen fehle, das zu ändern. Statt dessen seien viele noch in den »alten Strukturen und Sonderwelten wie Behindertenwerkstätten« gefangen. Die Bundesrepublik Deutschland sei dabei Spitzenreiter: Rund 300.000 Menschen würden in diesen Einrichtungen »abgesondert«.

Wer in einer solchen Einrichtung sei, habe nicht den Status von »Arbeitnehmern«. Für die Betroffenen gelten weder die üblichen sozialen noch die wirtschaftlichen Rechte. Statt für die Arbeit entlohnt zu werden, erhalten sie lediglich ein Taschengeld. Deshalb fordere Langensiepen das Auslaufen aller Behindertenwerkstätten, die nicht mit der UN-Konvention übereinstimmen. »Sozialer Schutz und Mindestlohn muss auch für Menschen mit Behinderung gelten«, verlangte sie.

Ein gravierendes Problem sei, dass auf der EU-Ebene der rechtliche Rahmen fehlt. Seit mehr als zwölf Jahren werde eine entsprechende Antidiskriminierungsrichtline im EU-Rat blockiert. Auch von Deutschland, wie Langensiepen betonte. »Als ›Hüterin der Menschenrechte‹ ist das für die EU ein absoluter Skandal.«

Wer in der Bundesrepublik eine »inklusive« Bildung erhalte oder im Laufe des Lebens durch Krankheit oder Unfall eine Behinderung erwerbe, lande fast zwangsläufig in dem System der Behindertenwerkstätten, sagte die Inklusionsaktivistin Anne Gersdorf auf der Pressekonferenz. Und wer dort einmal ist, komme so gut wie überhaupt nicht wieder heraus. Nur ein Prozent schaffe den Weg aus den Werkstätten auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. »Der Rest arbeitet dort sein Leben lang weiter abgeschottet für einen Taschengeldbetrag«.

Das liege unter anderem daran, dass die bestehenden Wege nicht genutzt würden. Die Politik müsse erkennen, »dass Werkstätten oder Berufsbildungsstätten so wie sie jetzt sind, nicht unbedingt der Inklusion zuträglich sind«. Wenn Menschen mit Behinderungen eigene Wege gehen wollten, dann würden ihnen mehr Steine in den Weg gelegt, als dass sie ermutigt würden.

Die ursprüngliche Aufgabe der Behindertenwerkstätten sei gewesen, so Langensiepen: »Wir machen dich fit, und dann gehst du auf den Arbeitsmarkt«. Gegründet wurden sie einst von Eltern, die sich um die Absicherung ihrer Kinder Sorgen machten, falls sie selbst sterben sollten.

Aber die Werkstätten hätten, weil sie Unternehmen sind, gar kein Interesse, ihre besten Arbeiter loszulassen. Und das sei auch ein Grund dafür, dass nur so wenige den Weg aus den Werkstätten in reguläre Beschäftigung finden. In der Regel werde niemand motiviert, es überhaupt zu versuchen. Oft heiße es: Draußen sei es gefährlich, man schaffe es dort nicht. Es werde auch gemobbt.

Deutsche Unternehmen haben damit nur wenig Probleme. Viele profitieren vom System der Behindertenwerkstätten. Fast alle Großen würden mit den Werkstätten kooperieren, so Gersdorf, und ließen dort zu lukrativen Bedingungen produzieren. Dazu zählten unter anderem Konzerne wie Volkswagen, Wabco, Conti, Heinz Ketchup oder auch mittelständische Unternehmen, ergänzte Langensiepen. Da sie mit der Arbeit zufrieden seien, müsse ihnen die Politik sagen: »Es gibt genügend Fördermöglichkeiten, also zahlt ihnen den Mindestlohn und stellt sie ein!«

Aber genau das wollten die Unternehmen nicht, so Langensiepen weiter. Es sei nur zu vermuten, woran das liegt. Ob es ihnen zu aufwendig ist. Manchmal gebe es aber auch Kommentare wie: »So einen Idioten wollen wir hier nicht«. Es laufe nach dem Motto: Produzieren – ja, aber nicht vor meiner Haustür.

Einen Ausweg sah Jürgen Dusel, der Behindertenbeauftrage der Bundesregierung, darin, die Beschäftigungspflicht von Unternehmen in Deutschland durchzusetzen. Gemäß Bundesteilhabegesetz sind Unternehmen mit mindestens 20 Beschäftigten verpflichtet, fünf Prozent ihrer Stellen mit Schwerbehinderten zu besetzen. Aber von dem Ziel ist man noch weit entfernt.

Statt dessen sei es noch so – darauf wiesen alle drei hin –, dass manche Förderklassen komplett in die Werkstätten geschickt würden. Schulklassen würden zu sogenannten Werkstattmessen gefahren, sagte Gersdorf, wo ihnen dann eingeredet werde, dass diese Einrichtungen die einzige Perspektive für sie seien. Den Schülern würden nur die Vorzüge der Werkstätten vermittelt. Aber die Lehrberater berieten so gut wie überhaupt nicht über alternative Möglichkeiten.

Gersdorf wies noch auf eine weitere Verschlechterung der Arbeitsbedingungen in den Werkstätten hin. Vielen, die dort arbeiten, sei das Einkommen gekürzt worden. In normalen Zeiten hätten sie schon lediglich 1,30 Euro pro Stunde »Taschengeld« erhalten. Weil den Werkstätten aber die Einnahmen weggebrochen seien, gebe es nun noch weniger. Hier müsse dringend gegengesteuert werden, da ungewiss sei, ob sich die wirtschaftliche Lage weiter verschlechtere oder nicht.