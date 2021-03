Pfleger und Erzieher mit den meisten Coronadiagnosen

Berlin. Menschen in Pflegeberufen und Erzieher werden einer Untersuchung der Techniker Krankenkasse (TK) zufolge am häufigsten wegen Covid-19 krankgeschrieben. Das geht aus vorab ausgewerteten Daten zum TK-Gesundheitsreport 2021 hervor, der im Juni erscheinen soll. Die Krankenversicherung hat für das vergangene Jahr alle Coronadiagnosen seiner erwerbstätigen Mitglieder erfasst. Demnach wurden 2020 aus der Berufsgruppe der sogenannten Haus- und Familienpflege 1.242 Menschen je 100.000 Erwerbstätige mit Covid-19 krankgeschrieben. Darunter fallen auch die Beschäftigten ambulanter Pflegedienste. Auf Platz zwei und drei folgen jeweils die Beschäftigten in der Altenpflege und die Kitabeschäftigten. (dpa/jW)