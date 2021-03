Coronakrise als Crashtest

Paul Zinken/dpa Krankenschwester während eines Warnstreiks (Berlin, 20.10.2020)

Die Coronakrise habe sich als »Crashtest für das bundesdeutsche Gesundheitswesen erwiesen«. So heißt es im Editorial der neuen Z-Ausgabe, die sich im Schwerpunkt mit diesem »Crashtest« beschäftigt. In mehreren Beiträgen werden die Gründe für die Probleme der Gesundheitseinrichtungen erläutert, die durch die Pandemie weiter zugespitzt wurden. So zeichnen Wolfram Burkhardt und Thomas Gerlinger nach, wie die Ökonomisierung dieses Bereichs der Daseinsvorsorge umgesetzt wurde und welche Folgen das hat. Doch die Beiträge bleiben nicht bei der Analyse stehen. In der Ausgabe geht auch und vor allem um Widerstand und dessen Perspektiven.

Aus verschiedenen Blickwinkeln berichten Gewerkschafter über Entwicklungen im »Kampffeld Gesundheitswesen«. Die Fachkrankenschwester Ellen Ost erläutert, wie es die Beschäftigten am Uniklinikum Jena 2019 geschafft haben, einen Tarifvertrag für mehr Personal und Entlastung durchzusetzen. Um die »Klassenkämpfe in der Krankenpflege« geht es auch in einem Beitrag von Harald Weinberg und Jan Latza, die die aktuellen Proteste historisch einordnen. Mit Bezug auf die Aktionen und Streiks der vergangenen Jahre kommen sie zu dem Schluss, in wohl keiner anderen Branche sei »das Bedürfnis der Beschäftigten nach einer Abkehr von der Profitlogik und einem grundlegenden, am Gemeinwohl orientierten Systemwechsel so groß wie im Gesundheits- und Pflegesystem«. Die Klinikstreiks hätten gezeigt, wie das Berufsethos von Gesundheitsarbeiterinnen und -arbeitern »als Machtressource erschlossen werden kann, wie neue demokratischere Formen von Arbeitskämpfen geführt und zu gesellschaftspolitischen Auseinandersetzungen gemacht werden können«.

Mit der Pandemiepolitik beschäftigen sich Jörg Goldberg, André Leisewitz, Gerd Wiegel und Michael Zander. Sie zeigen in ihrem Beitrag auf, dass auch in der Krise nicht »alle im selben Boot sitzen«. Nicht nur die gesundheitlichen und sozialen Folgen der Pandemie sind ungleich verteilt – auch die zu deren Eindämmung ergriffenen Maßnahmen haben eine deutliche Schlagseite. Der seit Monaten geltende »Lockdown light« beschränkte sich anders als im Frühjahr auf den privaten und Freizeitbereich. Die Autoren verweisen auf den Aufruf »Zero Covid« und fordern unter anderem, in einen »solidarischen Lockdown« müssten auch »die Gesamtwirtschaft einschließlich der großen Konzernbetriebe« einbezogen sowie die »Krisenprofiteure (…) und die großen Vermögensbesitzer zur Finanzierung der Krisenkosten« herangezogen werden. Angesichts der reaktionär geprägten »Coronaproteste« sei »eine linke Bearbeitung der aktuellen Krise« dringend erforderlich. Sie stellen klar: »Der Ausverkauf öffentlicher Daseinsvorsorge, die klassenmäßige Ungleichheit der Ansteckungsrisiken oder die Frage nach den Trägern der Kosten der Krise sind dafür bessere Ansatzpunkte als Q-Anon-Verschwörung, Virusleugnung oder Impfhysterie.« Fazit: Eine nicht nur wegen des Corona- und Gesundheitsschwerpunkts sehr lesenswerte Ausgabe.