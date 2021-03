GDL am Zug

Paul Zinken/dpa Heiß umworben: Beschäftigtenorganisationen bei der Bahn wollen Mitgliederbasis stärken (Berlin, 10.7.2019)

Die Forderungen sind eindeutig: Ein Lohnplus von 4,8 Prozent rückwirkend zum 1. März 2021 für das direkt bei der Deutschen Bahn AG (DB AG) angestellte Personal. Und obendrauf eine Coronaprämie von 1.300 Euro je Beschäftigten. Das will die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) im Rahmen eines Eisenbahn-Flächentarifvertrags (EFTV) durchsetzen. Die GDL, Mitglied im Deutschen Beamtenbund und Tarifunion, teilte am Freitag nachmittag mit, dass der neue EFTV für das Zugpersonal und die Belegschaften der Fahrzeug- und Fahrweginstandhaltung sowie des Netzbetriebs gleichermaßen gelten soll.

»Wir werden nicht zulassen, dass unsere Kollegen mit einem Sanierungstarifvertrag mit Reallohnverlust abgespeist werden und überdies noch Abstriche bei ihrer Freizeitplanung im ohnehin unregelmäßigen Schichtdienst hinnehmen müssen«, wird der GDL-Vorsitzende Claus Weselsky in der Mitteilung zitiert. Weiter erklärte er: Der DB-Vorstand müsse endlich seine eklatante Missachtung der Leistung der Eisenbahner beenden.

Weselskys Groll hat einen Grund. Die im Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) organisierte Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hatte sich im vergangenen September mit dem Vorstand der DB AG und ihrem Unternehmerverband »Move« auf einen krisenbedingten Tarifvertrag mit einer Laufzeit bis Anfang 2023 verständigt. Die Gegenseite wollte ursprünglich einen Lohnzuwachs von der Wirtschaftsentwicklung abhängig machen und hatte – je nach Verlauf – zwischen 0,5 und 1,5 Prozent angeboten. Das lehnte die EVG-Tarifkommission ab. Unter dem Strich wurden es 1,5 Prozent zum 1.1.2022. Eine »moderate Entgelterhöhung«, wie die EVG einräumte

Das tarifliche Kernstück indes ist der Verzicht seitens der DB AG auf betriebsbedingte Kündigungen für alle Kollegen während der Laufzeit des Tarifvertrages, erklärte seinerzeit der EVG-Vorsitzende Klaus-Dieter Hommel. Die GDL weigerte sich fortan, den niedrigen EVG-Abschluss als Maßstab für ihre eigenen Verhandlungen mit der Bahn zu akzeptieren.

Ein weiterer Knackpunkt: das Tarifeinheitsgesetz (TEG), sprich das Prinzip »Ein Betrieb – eine Gewerkschaft«. Demnach verdrängt der Tarifvertrag der größeren Gewerkschaft in einem Unternehmen den der kleineren, sofern die Vereinbarung die gleiche Beschäftigtengruppe betrifft. In der Mehrzahl der rund 300 DB-Betriebe ist die GDL in der Minderheit. Die Neufassung des Gesetzes zur Tarifeinheit von 2015 will die DB AG nun ausnutzen. Die alten, separaten Tarifverträge der GDL liefen Ende Fe­bruar aus, wirken aber bis zum Abschluss neuer tariflicher Bestimmungen nach.

Weselsky sieht seine Gewerkschaft in der Defensive. Deshalb auch der aggressive Tonfall beim Ringen um Mitglieder – auf Kosten der DGB-Einzelgewerkschaft. »Wir verzeichnen eine Vielzahl von Austritten bei der EVG und Übertritten zur GDL«, behauptete kürzlich GDL-Pressesprecher Stefan Mousiol gegenüber jW. Und bislang gewerkschaftlich Unorganisierte stießen dazu. Im Fernverkehr, bei der DB-Regio und -Cargo, »überall haben wir die Mehrheit«, so Mousiol. Nur: Überprüfen lassen sich die Angaben nicht. Zumal die Lokführergewerkschaft eine notarielle Mitgliederbestimmung in den DB-Betrieben, wie von der DB AG und der EVG befürwortet, ablehnt. Letztere kritisierte: »Das Geschäftsmodell der GDL lebt von der Abgrenzung«, sagte unlängst EVG-Vorstand Kristian Loroch gegenüber dieser Zeitung.

Für Weselsky ist die garantierte Anwendung der GDL-Tarifverträge »zwingend erforderlich«, um anschließend »inhaltlich Tarifverhandlungen« zu führen. Man stehe am 12. März für ein Gespräch darüber zur Verfügung, merkte der GDL-Chef generös an. Und wie reagierte die DB AG? Personalchef Martin Seiler sprach am Sonntag von horrenden und realitätsfernen Forderungen, die die Mobilitätswende gefährdeten. »Die GDL muss jetzt aufhören, die Coronaschäden zu leugnen, und Vernunft annehmen«, teilte er mit.

Eine Annäherung der Kontrahenten scheint fraglich. Weselsky, in gewohnter Kampflaune, sagte in einer am Freitag abend ausgestrahlten Videobotschaft: »Wir werden nicht in das Gejammer des Bahn-Vorstands einstimmen«. Man werde »klare Kante im Tarifstreit zeigen« und »nicht handzahm irgend etwas unterschreiben«. Weselsky prognostizierte: »Wir könnten in den nächsten Konflikt geraten.«