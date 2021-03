Kampf dem Patriarchat!

XUEHKA/Xueh Magrini Troll Damals wie heute gilt: Frauenkampftag muss jeden Tag sein

Für den heutigen Internationalen Frauenkampftag heißt es für jene, die nicht unmittelbar von Corona betroffen sind: Raus auf die Straßen und dem Patriarchat in all seinen Ausprägungen den Kampf ansagen! Seit nunmehr 110 Jahren fordern Frauen an diesem Tag lautstark gleiche Rechte und die feministische Befreiung – und damit die aller Menschen – ein. Seit 100 Jahren ist es der 8. März – in den Worten seiner Vorkämpferin Clara Zetkin: »Der historische Tag, an dem 1917 die Petersburger Proletarierinnen durch ihre gewaltige Demonstration den Anstoß zur ersten Revolution des denkwürdigen Jahres gegeben haben.« Damals wie heute gilt: Frauenkampftag muss jeden Tag sein.

Die politisch marginalisierten und in der Pandemie als »systemrelevant« markierten Aufgaben sind zum großen Teil mit sozialer Reproduktion verbunden: Gesundheit, Bildung und Erziehung – in der entwerteten Form essentiell für die kapitalistische Organisation von Arbeit. Wozu die rein rhetorische »Aufwertung« führt, ließ erst am Freitag die EU-Kommission verlauten. In fast allen Lebensbereichen wurden bestehende Ungleichheiten »verschärft und hart erkämpfte Fortschritte der vergangenen Jahre wieder zunichte gemacht«. Verschärft heißt: dramatische Zunahme an geschlechtsspezifischer Gewalt, Einkommenseinschnitte und Erwerbslosigkeit mit Auswirkungen bis weit in die Zukunft. Frauen arbeiten in der Pandemie zwar an vorderster Front, sind jedoch nur zu 15 Prozent an jenen Gremien beteiligt, die darüber befinden, wie der Krise zu begegnen ist.

Neben dem mancherorts relativ privilegierten Kampf um Gleichstellung müssen Frauen weltweit nach wie vor um Fundamentales wie den Schutz vor Femiziden und vor Genitalverstümmelungen sowie für das reproduktive Selbstbestimmungsrecht kämpfen. Frauenfeindlichkeit aber erdrückt auf allen Ebenen. Die kolumbianische Künstlerin Xuehka hat dem in ihrer Illustration für jW Ausdruck verliehen.

Andere werden wegen ihres Kampfes vom Patriarchat weggesperrt, wie Politikerinnen und Aktivistinnen der kurdischen Frauenbewegung in der Türkei. Aber sie geben nicht auf: Die HDP-Abgeordnete Ayla Akat Ata erklärte aus dem Gefängnis: »An diesem 8. März werde ich in Sincan mit allen Frauen tanzen, die aufgrund ihrer Meinung und politischen Arbeit im Gefängnis sind.«