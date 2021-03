Organstreit

Magen an Großhirn: »Boss, langsam werd’ ich sauer. Kannst du bitte dafür sorgen, dass nicht unentwegt Kaffee in mich reingeschüttet wird? Die Nieren beschweren sich auch schon. Sie lehnen Akkordarbeit ab!« Großhirn an Magen: »Kein Ding, ich sag’ Bescheid. Großhirn an Speiseröhre: Lockdown für kaffeehaltige Getränke!« Speiseröhre an Großhirn: »Wie bitte? Ich bin nur ein Beförderungsunternehmen. Da musst du dich schon an das obere Loch wenden.« Großhirn: »Was ist denn das für eine Ausdrucksweise?!« Großhirn an Mund: »Hör mal, Kleines, ich schätze deine Offenheit, aber gegenüber Kaffeegetränken zeig dich in Zukunft prüde, okay?« Mund an Großhirn: »Alles, was du willst, Schatz!«

Lustzentrum verärgert an Suchtzentrum: »Alter, es gibt Stress. Big Brother rationiert das Koffein, und du weißt, das dumme Maul gehorcht.« Suchtzentrum: »Okay. Droh ihm mit Migräne!« Lustzentrum an Großhirn: »Hüstel, Eure Majestät, wir geben zu bedenken, dass infolge Ihrer Anordnung und der damit einhergehenden Gefäßerweiterung in ihren Gemächern ein erhöhtes Migränerisiko …« Nervensystem: »Neeeeeiiiin! Hiiiiiiilfeeeee! Nur keine Migräne!!!« Großhirn: »Ist ja gut, mein Kind … Sagt mal, was soll das denn? Lustzentrum! Wer hat dir erlaubt, so einen Unsinn zu verbreiten?« – »Majestät, das sage nicht ich, das sagt die Wissenschaft: Koffeinentzug führt unweigerlich zu Kopfschmerzen.« Nervensystem: »Neeeeein! Ich hab Angst! Papa, mach das weg!!!« Großhirn: »Ruhe! Gefäße, alle mal herhören! In Zukunft werdet ihr euch weniger verengen, aber das heißt nicht, dass ihr euch wer weiß wie erweitert und Entzündungsstoffe produziert, habt ihr mich verstanden?« Gefäße: »Heißt es nicht? Ach so! … Jo, dann nicht, ne? Haben wir weniger zu tun, auch schön!« Suchtzentrum: »F*ck!«

Leber: »Jetzt bin ich mal dran! Viel mehr als das Koffein stört mich dieses ganze ekelhafte Fett mit Unmengen Zucker.« Bauspeicheldrüse: »Blurpsrmp!« Milz vorlaut: »Sie meint, genau das findet sie auch!« Suchtzentrum an Milz: »Wer hat dich denn gefragt, du blöde Kuh?« Galle an alle: »Ich schmeiß’ gleich mit Steinen!« Milz: »Siehste!« Großhirn zum Herzen: »Wie geht’s dir denn eigentlich?« Herz: »Rumpel, pumpel … Permante Schwerstarbeit wegen zu enger Schläuche durch Koffein. Weniger Kaffee wär … rumpel … super. Statt dessen vielleicht … Liebe?«

»Oh! Großhirn an Eierstöcke: Mädels, habt ihr gehört?« Eierstock 1: »Nee, nee. Rente ab 55.« Leise zu Eierstock 2: »Tu so, als ob du pennst, die wollen die Produktion wieder ankurbeln.« Herz: »Nein, so war’s nicht gemeint. Ich bräuchte nur etwas – rumpel – Gesellschaft, ’ne innige Umarmung …« Großhirn: »Mein Herz, du weißt doch: die Mutanten. Ich frag’ erst das Immunsystem.« Suchtzentrum: »F*ck the system!« Immunsystem: »SARS-CoV-2, Doppelpunkt: gekeilt. Mutante B117, Doppelpunkt: gekeilt. Mu-onkel A114, Doppelpunkt: gekeilt.« Herz: »Juchhu!« Stammhirn: »Wat? Keile? Wo? Ick bin dabei!«

Kleinhirn zaghaft: »Ich wollt’ nur sagen, wir befinden uns gerade in der Fastenzeit.« Leber: »Kleinhirn, ich liebe dich!« Kleinhirn wird rot: »Danke, Leber. Willst du’nen Kaffee?«