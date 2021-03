jW

In Frankreich verschwiegen

Zu jW vom 26.2.: »Fahne der Weltrepublik«

Danke für die wunderbare Themenseite zur Commune de Paris. Sie wird leider im gegenwärtigen Frankreich verschwiegen. Meine Kinder lernten nichts darüber in der Schule. Keine Straße, kein Platz ist ihr gewidmet, dafür aber den Verrätern um Thiers, der mit dem Feind, mit Bismarck paktieren wollte. Dabei wäre es gerade so wichtig im gegenwärtigen Frankreich mit einem Präsidenten, den immer mehr Franzosen »le président des riches« (»Präsident der Reichen«, jW) nennen. Gegen den protestieren viele Angehörige der Mittelschichten, die »gilets jaunes« (»Gelbwesten«, jW). Möge diese Bewegung zu einem »neuen Laboratorium politischer Erfindungen« führen. Sie nahmen sich bereits das freie Versammlungsrecht und bekämpfen alle gegenwärtige Bürokratie, die nur den Oberen nützt.

Heidi Urbahn de Jauregui, Montpellier

Zweierlei Maß

Zu jW vom 2.3.: »Legal, illegal, nicht egal«

Man erinnere sich, wie die Polizei bei den Faschistenzusammenrottungen in Chemnitz 2018 tatenlos neben den Hitlergruß zeigenden Neonazis stand, die zudem allerlei aggressive Gewaltdrohungen in Richtung der Gegendemonstranten schleuderten. Die Rechtfertigung hernach war dann ja, dass man quasi in der Hitze des Gefechts nicht direkt einschreiten konnte (soviel Defensive und Zurückhaltung findet man allerdings selten, wenn es gegen Linke jedweder Strömung geht), aber dass man immerhin im nachhinein gegebenenfalls Ermittlungen usw. einleiten werde. Zugegeben, ich habe nicht verfolgt, was daraus geworden ist, es würde mich aber keineswegs wundern, wenn es keine großartigen Konsequenzen für die Faschisten hatte.

Ralf Schuster, Onlinekommentar

Nur zu begrüßen

Zu jW vom 26.2.: »Zu weit gegangen«

Man kann diesen Schritt nur begrüßen. Wer sich nicht benimmt, wie die Botschafterin der Europäischen Union in Venezuela, Isabel Brilhante Pedrosa, den sollte man sofort vor die Tür setzen. Denn die Nachfahren der einstigen Kolonialherren verstehen nur Taten. Noch heute wollen sie den Kolonialismus gnadenlos fortsetzen. Und hierbei ist ihnen jedes Mittel recht, wie schon die Anerkennung des Möchtegernpräsidenten Juan Guaidó sehr anschaulich zeigte. Dabei ist Guaidó nur eine Marionette der US-Imperialismus. Der Raub von Venezuelas Erdölmilliarden durch die US-Regierung belegt, worum es wirklich geht. Ein jedes Volk, das selbstbestimmt leben will, muss sich daher konsequent der kapitalistischen Blutsauger entledigen. Gäbe es in Venezuela kein Erdöl, würde es niemanden interessieren, ob die Menschen dort etwas zu essen haben. Ganz so wie in Europa, wo Millionen Obdachlose auf der Straße vegetieren, um die sich keine Regierung kümmert. Die Ziele der Ausbeuter versteht man übrigens auch ohne Studium. Hier ein Beispiel: »In der internationalen Politik geht es nie um Demokratie oder Menschenrechte. Es geht um die Interessen von Staaten. Merken Sie sich das, egal, was man Ihnen im Geschichtsunterricht erzählt«, sagte der ehemalige Bundesminister Egon Bahr (SPD) am 4. Dezember 2013 in Heidelberg vor einer Schulklasse in der Ebert-Gedenkstätte. Venezuela hat die größten nachgewiesenen Ölreserven der Welt, 300 Milliarden Barrel, soviel wie Iran und Irak zusammen.

Lothar Böling, Düren

Abschreckendes Beispiel

Zu jW vom 1.3.: »Linke mit neuer Doppelspitze«

»Wer nicht kompromissfähig ist, ist nicht demokratiefähig«, begründet Gregor Gysi sein Plädoyer für eine Regierungsbeteiligung der Linkspartei im Bund. In einem Tagesspiegel-Interview im September 2020 antwortete er zur gleichen Problematik zutreffend, dass die Mehrheit der SPD-Mitglieder begriffen hätte, »dass sie als Juniorpartner der Union eingehen wie eine Primel«. Woher jetzt seine Zuversicht, dass es der Juniorpartnerin Die Linke nicht genauso ergehen wird?

Kompromissfähigkeit gegenüber vermeintlichen Koalitionären einzufordern, deren Positionen in der Friedensfrage gegensätzlicher nicht sein könnten, stellt nicht nur die Demokratiefähigkeit, sondern die Glaubwürdigkeit, die Existenz der Partei selbst in Frage. Die »Kompromissfähigkeit« Gorbatschows ist dafür ein abschreckendes Beispiel.

Andrej Reder, Berlin

Spiel mit dem Feuer

Zu jW vom 19.2.: »Kopfschmerzen wegen ›Sputnik V‹«

Während die »Querdenker« und ihre verschiedenen Fraktionen sich um echte gesundheitsrelevante Fragen keinen Deut scheren, während sie politisch wie Dummköpfe agieren, als ob nach Merkels oder Spahns »Sturz« alles anders wäre, entwickelt sich die Pandemie weiter. Ein russischer Impfstoff steht zur Verfügung, doch die EU wie auch die Schweiz verschließen sich bis jetzt vollkommen der Möglichkeit, diesen innerhalb nützlicher Frist – oder gar überhaupt – zu erhalten. Einzelne Länder wie Österreich, Tschechien, Ungarn, Serbien, Italien, San Marino (hat alle seine Einwohner mit »Sputnik V« geimpft) verschließen sich der Möglichkeit nicht, auch »Sputnik V« zuzulassen und damit zu impfen. Der Russian Direct Investment Fund (RDIF) vertreibt diesen Impfstoff und ist der direkte Ansprechpartner für den Westen. Der RDIF ist jederzeit bereit, alle Unterlagen zur Zulassung zu übermitteln.

Es gibt ein Buch von Randy Shilts: »And the Band played on«. Analog zur Tragödie des Untergangs der Titanic beschreibt er den Fortgang der HIV-Ausbreitung. Die Todesopfer dieser Seuche – sind sie schon gezählt? Die EU und die offizielle Schweiz spielen mit dem Feuer, sie sind Mitverursacher menschlicher und wirtschaftlicher Tragödien, solange sie nicht zu allen verfügbaren Möglichkeiten greifen, die Pandemie einzudämmen. Mehr als berechtigt ist ja die Frage, ob dies mit fortgesetzten Lockdowns überhaupt möglich ist.

Dr. Barbara Hug, Schweiz