VC: Pilotenberuf staatlich anerkennen

Frankfurt am Main. Die Gewerkschaft »Vereinigung Cockpit« (VC) hat gefordert, den Pilotenberuf staatlich anzuerkennen. Das Berufsbild »Verkehrsflugzeugführer« müsse wie in vielen anderen europäischen Ländern auch von offizieller Seite anerkannt werden, verlangte die VC am Freitag in Frankfurt am Main. Als Gründe nannte sie die jahrelange Ausbildung, die permanenten Weiterbildungen sowie die große Verantwortung des Kapitäns. (dpa/jW)