Weit unter Wert

Nicolas Armer/dpa Stehen am untersten Ende der Lohntabelle: Verkäuferinnen in Backstuben (Wolframs-Eschenbach, 14.9.20)

Es ist ein bekanntes Problem: Frauen verdienen immer noch weniger als Männer; in manchen Branchen arbeiten sie zu Niedriglöhnen. Verkäuferinnen im Bäckerhandwerk gehören dazu. Aus Anlass des bevorstehenden Internationalen Frauenkampftages macht die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) einmal mehr auf das Problem aufmerksam. Sie fordert höhere Löhne und mehr Tarifbindung für die Beschäftigten im ostdeutschen Bäckerhandwerk.

»Frauen erhalten in Deutschland noch immer rund 19 Prozent weniger Lohn als ihre männlichen Kollegen«, wird Uwe Ledwig, Vorsitzender der NGG im Osten, in einer am Donnerstag verbreiteten Pressemitteilung zitiert. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit sei »ein Muss für Gleichstellung«. Im Bäckerhandwerk ist die Ungleichheit besonders sichtbar: Der Lohnunterschied zwischen den Lohngruppen »Produktion« und »Verkauf« betrage oft mehrere Euro pro Stunde, heißt es bei der NGG. Am Monatsende wachse die Lohndifferenz dadurch auf mehrere hundert Euro.

Im bundesweiten Schnitt sind 93 Prozent der Beschäftigten im Verkauf weiblich. Neun von zehn verharren mit ihrem Verdienst im Niedriglohnbereich. Bundesweit liegt dieser Grenzwert bei 2.267 Euro – im Osten dagegen bei 1.885 Euro. Legt man den letzten Wert zugrunde, bleiben nach NGG-Angaben in Berlin und Brandenburg immer noch 70 Prozent im Niedriglohnbereich.

Eine der Ursachen für die noch immer hohen Lohnunterschiede sieht Ledwig in der fehlenden Tarifbindung in Ostdeutschland. »Einzig in Berlin und Brandenburg haben wir aktuell einen gültigen Flächentarifvertrag für das Bäckerhandwerk.« Mit dem Abschluss verringere sich der Lohnunterschied zwischen Produktion und Verkauf deutlich.

»Wer sein Leben lang in der Bäckereifiliale hinter der Theke steht, darf weder heute noch später im Alter in Armut leben«, sagte Elisa Rabe, Landesbezirksfrauensekretärin der NGG Ost, am Freitag auf jW-Nachfrage. Auch Rabe betont den Nutzen von Tarifverträgen: »In Betrieben mit Tarifvertrag ist der Verdienstunterschied zwischen Frauen und Männern rund zehn Prozent geringer«. Auf diese Weise würden die Abschlüsse auch bei der Gleichstellung der Geschlechter helfen.

Dass es bisher nur in Berlin und Brandenburg einen Flächentarif gebe, sei besonders für die Bäckerinnung in Sachsen ein Armutszeugnis, sagte Rabe weiter. Sachsen sei der Heimatverband von Michael Wippler, dem Präsidenten des Zentralverbandes des Deutschen Bäckerhandwerks. Wippler betone »sonst gerne die Bedeutung der Sozialpartnerschaft«. Im Freistaat gibt es seit 2003 keinen gültigen Tarifvertrag für die Branche, und die Verhandlungen für einen neuen »scheitern am Widerstand der Arbeitgeber«, heißt es bei der NGG Sachsen.

Auch in Thüringen wirft die Gewerkschaft der Kapitalseite vor, bei den Verhandlungen zu mauern. Jens Löbel, Geschäftsführer der NGG-Region Thüringen, sagte am Donnerstag via Mitteilung: Auch wenn die Bäckerinnung im Land es freudig behaupte, »der gesetzliche Mindestlohn ersetzt keinen Tarifvertrag«. In Sachsen-Anhalt verweisen die Unternehmer offenbar auf die Coronapandemie. Jörg Most, Geschäftsführer der NGG Region Leipzig-Halle-Dessau, entgegnete dem gleichentags in einer Erklärung: »Wer denkt, Forderungen nach höheren Gehältern in der Pandemie wären utopisch, wird später merken, dass er zwar Corona überstanden hat, aber nicht den Mangel an Beschäftigten«. In der Region Berlin-Brandenburg gibt es zwar einen Flächentarifvertrag – Probleme bestehen dennoch. Und Sebastian Riesner, Geschäftsführer dieser NGG-Region, betonte: Durch den Tarifvertrag würden zwar viele Frauen aus dem Bereich der Niedriglöhne geholt; aber das alles helfe nicht, »solange nach wie vor viel zu wenige Betriebe tarifgebunden sind«.