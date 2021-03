Bayern: 34.000 Metaller im Warnstreik

München. In der ersten Warnstreikwoche in der Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie haben sich von Dienstag bis Freitag rund 34.000 Beschäftigte aus 128 Betrieben an den Aktionen in Bayern beteiligt. Allein am Freitag waren der IG Metall zufolge bis Mittag 11.300 Metaller aus fast 50 Betrieben bei den Warnstreikaktionen dabei. Deren Bezirksleiter Johann Horn sagte am Freitag bei einer digitalen Streikkundgebung in Amberg: »Die Arbeitgeber glauben, Corona ist für sie eine gute Gelegenheit, Tarifstandards anzugreifen. Doch die Beschäftigten fordern zu Recht Zukunftsperspektiven und mehr Geld ein.« (jW)