Clara Zetkin zum Neuentdecken

imago stock&people Enge Vertraute und Mitstreiterin im revolutionären Kampf: Clara Zetkin (l.) mit Rosa Luxemburg (10.4.1909)

Trotz von oben verordneten Vergessens in der bleiernen Bundesrepublik der fünfziger Jahre und der Vernachlässigung bzw. des Ignorierens in der Frauenforschung und in einem guten Teil der Frauenbewegung bis zu Beginn des 21. Jahrhunderts: Clara Zetkin inspirierte und inspiriert weiterhin Generationen von Feministinnen in der Bundesrepublik und in der Welt.

Als wir – eine Frauengruppe des Bonner SDS – vor mehr als 50 Jahren Zetkins Geschichte der proletarischen Frauenbewegung lasen, entdeckten wir eine bewegte Frauengeschichte und eine Aktivistin, die die Frauenemanzipation mit der Emanzipation der Gesellschaft verband. Mit der Biographie (1993) des französischen Germanisten Gilbert Badia vor bald 30 Jahren wurde eine andere Zetkin sichtbar, eine Rebellin im privaten und politischen Leben. Vor 15 Jahren, als ich zu Zetkins 150. Geburtstag zum Teil unbekannte Texte von ihr herausgab, und vor fünf Jahren mit Marga Voigts Herausgabe von Zetkins »Kriegsbriefen« (1914–1918), entdeckte ich sie wieder, diesmal auch als internationale Netzwerkerin und vielseitige Persönlichkeit. Bei der diesjährigen Herausgabe von Zetkins Texten in Frankreich rückte die Sozialistin als profunde Kennerin der französischen Frauen- und Arbeiterbewegung in den Vordergrund.

Und Zetkin überrascht bis heute. Diesmal vermittelt durch die lebendige »Erzählung« von Lou Zucker, die uns die »Rote Feministin« nahebringt. Zucker konzentriert sich auf fünf Schwerpunkte im Leben und Wirken der als Clara Eißner Geborenen. Für »die« Biographie Zetkins fehlen heute noch zu viele Elemente – darunter die vollständige Herausgabe ihrer Briefe. Zunächst geht es in dem Buch um ihr Engagement in der Leipziger Arbeiterbewegung. Wir erfahren wenig über die Kindheit in Wiederau, dafür um so mehr über die Leipziger Jugendjahre, geprägt vom Studium moderner Sprachen, vom Kennenlernen ihres künftigen Gefährten Ossip Zetkin und vom Besuch von Arbeiterbildungsvereinen – gegen den Willen der Mutter.

Es folgen die entscheidenden Jahre im Pariser Exil, wo sie gemeinsam mit ihrem Gefährten lebte. Hier debütierte die Sozialistin in der politischen Szene. Als Journalistin und Mutter von zwei kleinen Kindern erfuhr sie, wie schwierig es ist, Politik, Beruf und Familie miteinander zu verbinden. Hinzu kamen die harten Lebensbedingungen und der Tod ihres Partners.

Der erfolgreichsten Phase Zetkins, die nach ihrer Rückkehr 1890, also nach dem Fall des Sozialistengesetzes beginnt, widmet Zucker zwei Kapitel. Zetkin, inzwischen Frau des Malers Friedrich Zundel und beste Freundin von Rosa Luxemburg, ist in Stuttgart Chefredakteurin der SPD-Frauenzeitung Die Gleichheit und internationale Sekretärin der Partei.

Es folgt eine Zeit der Konferenzen und der hartnäckige Kampf um den Internationalen Frauentag. Über die Auseinandersetzungen innerhalb der KPD und der Kommunistischen Internationale oder über Zetkins Wirken in der Sowjetunion während der Weimarer Republik erfahren wir wenig, dafür aber viel über ihr Engagement gegen Faschismus und Krieg. Am Schluss wird an die Massenbewegung gegen den Paragraphen 218 erinnert.

Das originell gestaltete Taschenbuch mit zahlreichen Abbildungen und hervorgehobenen Zitaten liest sich fast wie ein Roman. Zur Lebendigkeit tragen die in den Text integrierten »Interviews« der Autorin mit Zetkin bei. Sie geben Antworten auf Fragen nach der Bedeutung der Frauenerwerbsarbeit (Rede auf dem Internationalen Arbeiterkongress in Paris 1889), der Notwendigkeit eines besonderen Arbeitsschutzes und einer besonderen Organisation für Frauen, unterschiedlichen Klasseninteressen der bürgerlichen und proletarischen Frauen (»Der Student und das Weib« 1899) oder auch auf Fragen nach den Wurzeln des Faschismus und nach dem Versagen der linken Parteien.